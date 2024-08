Hà Nội: Gia tăng tình trạng thanh thiếu niên mang hung khí gây rối công cộng

Theo số liệu của Công an Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2024, đã phát hiện 54 vụ, xử lý hình sự 579 đối tượng, trong đó tuổi đời của nhiều đối tượng còn rất trẻ, có em dưới 15 tuổi.

Thời gian qua, tại Hà Nội, các vụ việc gây rối trật tự công cộng do các nhóm thanh, thiếu niên, tụ tập điều khiển xe môtô chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, đang có chiều hướng gia tăng.

Theo số liệu của Công an Hà Nội, năm 2023, các lực lượng chức năng đã phát hiện 98 vụ, xử lý hình sự lên đến 989 đối tượng; trong 6 tháng đầu năm 2024, đã phát hiện 54 vụ, xử lý hình sự 579 đối tượng. Đáng nói, tuổi đời của nhiều đối tượng còn rất trẻ, có em dưới 15 tuổi.

Đơn cử, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 42 đối tượng về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, trong quá trình tuần tra trên địa bàn xã Phụng Thượng, Tổ công tác của Công an huyện Phúc Thọ phát hiện một nhóm thanh niên đi xe máy, mang theo hung khí như tuýp sắt, phóng lợn, di chuyển theo hướng Hà Nội-Sơn Tây, chạy xe với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự. Khi phát hiện thấy lực lượng công an, các đối tượng tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, Tổ công tác của Công an huyện phối hợp với Công an xã Phụng Thượng và công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, tổ chức điều tra, làm rõ được 2 nhóm tham gia tụ tập đánh nhau.

Nhóm thứ nhất do V.D.Đ (sinh năm 2008, trú tại xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ) cầm đầu, gồm 37 đối tượng. Nhóm thứ hai do C.V.T sinh năm 2006, trú tại xã Phụng Thượng (huyện Phúc Thọ) cầm đầu, gồm 12 đối tượng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Công an huyện Phúc Thọ xác định do mâu thuẫn cá nhân nên V.D.Đ và C.V.T đã rủ thêm các thanh niên khác để tham gia đánh nhau. Các đối tượng mang theo nhiều hung khí như dao, tuýp sắt, phóng lợn, gậy gỗ, gạch đá, vỏ chai bia…

Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Phúc Thọ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp xã ra Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 7 đối tượng khác ở độ tuổi dưới 16 tuổi.

Công an huyện Phúc Thọ đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 10 đối tượng để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23/6, một nhóm thanh niên mang theo hung khí tự chế, điều khiển xe máy phóng nhanh, lạng lách đánh võng, hò hét, bấm còi inh ỏi trên các tuyến đường từ huyện Phú Xuyên qua huyện Thường Tín, hướng đi quận Hà Đông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Thường Tín đã khẩn trương tiến hành điều tra, bắt giữ 10 đối tượng liên quan. Các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, đa phần sinh năm 2005 đến 2008.

Theo Công an thành phố Hà Nội, nguyên nhân của tình trạng trên là do tâm lý trẻ trong giai đoạn vị thành niên thiếu ổn định, xốc nổi, thái độ sống không đúng đắn, dễ sa đà vào những hành vi xấu. Trong khi đó, các bậc phụ huynh lại ít quan tâm đến đời sống tâm lý con, em do bận lo đời sống kinh tế gia đình. Cùng với đó là sự bùng nổ của công nghệ thông tin, mạng Internet, thế hệ trẻ đang tiếp xúc nhiều hơn với các nội dung phản cảm, kích động bạo lực qua các nền tảng xã hội.

Ngoài ra, một số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, thiếu thốn tình cảm của cha mẹ… thường bị rủ rê, lôi kéo vào hành vi tiêu cực, phạm tội. Nhiều gia đình thiếu trách nhiệm, không quan tâm và chưa phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc quản lý, giáo dục con cái.

Để phòng ngừa tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, Công an thành phố Hà Nội đưa ra một số khuyến cáo cha, mẹ và người giám hộ hợp pháp tăng cường quản lý con, em, không để kết giao với bạn xấu, tham gia thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật; phát huy tính nêu gương trong việc chấp hành pháp luật để trẻ em noi theo; thường xuyên trao đổi, phối hợp với nhà trường trong công tác giáo dục nhận thức, pháp luật, nắm bắt tâm lý để biết được những thay đổi của trẻ, từ đó định hướng trong cách giáo dục con, em của mình phù hợp.

Các phụ huynh không giao phương tiện xe môtô, xe gắn máy có dung tích động cơ trên 50cc cho con, em tuỳ ý sử dụng. Tất cả các trường hợp giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông đường bộ là hành vi vi phạm pháp luật, tùy theo tính chất, mức độ đều bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Các bậc cha, mẹ, người giám hộ hợp pháp phải tham gia kiểm soát, định hướng con trẻ trong tất cả các hoạt động, nhất là việc sử dụng mạng xã hội để tránh các thông tin xấu, độc mang tính kích động bạo lực, cổ xúy, dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật.

Khi phát hiện con, em mình có dấu hiệu vi phạm, phụ huynh cần trao đổi kịp thời với lực lượng công an cơ sở, cảnh sát khu vực để được hướng dẫn, hỗ trợ giáo dục con, em, không để bị lôi kéo vào các hoạt động xấu, vi phạm pháp luật./.

