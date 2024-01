Hà Nội: Ngày 19/1, mở lại phiên xử vụ 3 cảnh sát bắn chết dê của dân

Ngày 27/6, căn cứ kết quả điều tra, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ba công an thị trấn Đại Nghĩa.

27/06/2023 15:50

