Hà Nội phân luồng giao thông sau khi cấm xe lưu thông qua cầu Trung Hà

Với việc Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ cấm xe qua cầu Trung Hà do lo ngại mưa lũ diễn biến phức tạp, thành phố Hà Nội đã đưa ra phương án tổ chức giao thông cho phương tiện lưu thông tới Phú Thọ.

Cầu Trung Hà bắc qua sông Đà, nối Hà Nội và Phú Thọ hiện bị hư hỏng, xói lở trụ cầu, đang trong quá trình sửa chữa nên phía tỉnh Phú Thọ cấm xe lưu thông qua cầu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa có thông báo hướng dẫn phân luồng giao thông trong thời gian cấm cầu Trung Hà.

Theo đó, phương tiện từ Hà Nội đi thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ và các huyện Lâm Thao, Tam Nông, Phù Ninh, Thanh Ba, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Cẩm Khê, có thể lưu thông theo 4 hướng.

Hướng thứ nhất: từ Hà Nội đi theo cầu Nhật Tân/cầu Thăng Long-đường Võ Văn Kiệt/ Võ Nguyên Giáp-cao tốc Nội Bài-Lào Cai-đi ra tại các nút giao IC7, IC8, IC9, IC10, IC11.

Hướng thứ hai: từ Hà Nội đi theo cầu Nhật Tân/cầu Thăng Long-đường Võ Văn Kiệt/ Võ Nguyên Giáp-Quốc lộ 2.

Hướng thứ ba: từ Hà Nội đi theo Quốc lộ 32 thị xã Sơn Tây-cầu Vĩnh Thịnh-Quốc lộ 2C-Quốc lộ 2.

Hướng thứ tư: từ Hà Nội đi theo Quốc lộ 32-thị xã Sơn Tây-tiếp tục đi theo Quốc lộ 32-cầu Văn Lang-Quốc lộ 2.

Phương tiện từ Hà Nội đi các huyện Thanh Thủy, Thanh Sơn, Tân Sơn, Tam Nông, Yên Lập lưu thông theo hướng: Đại lộ Thăng Long-tỉnh lộ 414-cầu Đồng Quang-tỉnh lộ 317.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đề nghị Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công an tỉnh Phú Thọ và các đơn vị có liên quan bố trí các lực lượng để hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông từ xa.

Vào lúc 10h02 sáng ngày 9/9, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 gây mưa, lũ, nước sông Hồng dâng cao, lưu tốc dòng chảy lớn tác động làm cầu Phong Châu bị đổ trụ T7 và sập 02 nhịp chính T6 và T7 (2 nhịp dàn thép) gác trên trụ T7.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, lo ngại cho các cây cầu khác đang được sửa chữa, xói lở trụ cầu, Sở Giao thông Vận tải Phú Thọ đã cấm toàn bộ các phương tiện xe cơ giới lưu thông qua các cầu Tứ Mỹ, Trung Hà./.

