Hà Nội: Phối hợp tìm cứu 1 thiếu niên uống cả vỉ thuốc ngủ định tự tử

Ngày 9/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an thành phố phối hợp Công an quận Hà Đông kịp thời phát hiện, đưa một thiếu niên đã uống thuốc ngủ định tự tử đi cấp cứu.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao, Công an Hà Nội xác định trên mạng xã hội có tài khoản Facebook “Q.N” đăng bài viết nội dung: “Xin lỗi bố mẹ anh chị con không muốn sống nữa. Con xin lỗi giờ bố mẹ biết chắc con cũng uống hết một đống thuốc ngủ rồi. Con giờ ngủ ngon lắm bố mẹ đừng lo cho con nhé..."

Đơn vị báo cáo đề xuất lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương triển khai xác minh, rà soát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định tài khoản “Q.N” là của cháu P.N (sinh năm 2007, sống trên địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội) sống cùng nhà trọ với mẹ và em trai.

Sau khi xác định được thân nhân, địa chỉ, cơ quan Công an đã “kích hoạt,” các lực lượng chức năng khác cùng vào cuộc.

Khi lực lượng Công an đến hiện trường, N đang nằm mê man, mặt tái. N được đưa thẳng vào Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Nhờ phát hiện và cấp cứu kịp thời, sức khỏe của N ổn định.

Theo cơ quan Công an, bố mẹ N đã ly hôn. Tối 1/10, N đi liên hoan với bạn bè, về nhà bị mẹ mắng nên nảy sinh ý định tự tử.

Khoảng 22 giờ ngày 1/10, N uống một vỉ thuốc ngủ khoảng 12 viên, rồi sử dụng Facebook cá nhân để đăng bài viết, đồng thời nhắn tin tạm biệt bạn bè.

Sau đó, N lên giường nằm cho đến sáng 2/10 thì lực lượng Công an phát hiện, kịp thời đưa đi cấp cứu.

Theo Chỉ huy Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, hiện nay, một số thanh thiếu niên sinh sống trong gia đình không hạnh phúc, thiếu sự quan tâm giáo dục của bố mẹ và khi nảy sinh mâu thuẫn với gia đình, thường dẫn đến tâm lý bị ảnh hưởng, thậm chí, sẵn sàng thực hiện hành vi tiêu cực.

Các gia đình, nhà trường cần nâng cao nhận thức, tích cực tuyên truyền, động viên, quan tâm tâm lý của trẻ; kịp thời phát hiện khi trẻ có dấu hiệu bất thường về tâm lý, tình cảm nhằm phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra sự việc đáng tiếc./.

