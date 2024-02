Hà Nội: Tập trung kiểm tra nồng độ cồn ngay từ ngày đầu Năm mới

Cán bộ, chiến sỹ Tổ công tác liên ngành Y15/141 kiểm tra nồng độ cồn với tài xế tham gia giao thông. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Giáp Thìn 2024 và các sự kiện lớn của đất nước, ngay từ ngày 30 tháng Chạp, phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội đã huy động 100% cán bộ chiến sỹ trong đơn vị, triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại tất cả các điểm vui chơi giải trí, du lịch, cơ sở thờ tự, địa điểm tổ chức bắn pháo hoa, nơi diễn ra các sự kiện chính trị-văn hóa, các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn thành phố, phân luồng, hướng dẫn giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt phục vụ nhân dân đi lại, vui Xuân, chào đón năm mới.

Với tinh thần nỗ lực thực hiện nhiệm vụ "xuyên đêm, xuyên Tết," lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai các tổ công tác xử lý nồng độ cồn trên đường phố.

Ngay từ giờ đầu, ngày đầu năm mới Giáp Thìn, Công an thành phố đã bố trí 15 Tổ Công tác đặc biệt 141 cắm chốt trên nhiều địa bàn. Các Tổ công tác đặc biệt 141 tập trung xử lý các trường hợp thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô, vi phạm nồng độ cồn... Đồng thời, lực lượng Cảnh sát Giao thông địa bàn, tùy từng vị trí công tác có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc vi phạm nồng độ cồn khép kín khung giờ và vị trí.

Từ 19 giờ ngày 10/2 (tức mùng 1 Tết), tại khu vực đường Trần Nhật Duật, phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông số 1, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành lập chốt kiểm tra nồng độ cồn của nhiều người tham gia giao thông.Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Các đơn vị quán triệt tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, thực hiện nghiêm yêu cầu về công tác ứng trực trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024; xây dựng và triển khai khoa học các phương án phối hợp bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát, chốt chặn để xử lý mọi trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông nói chung, nồng độ cồn nói riêng.

Công an các quận, huyện đã tích cực triển khai các biện pháp nghiệp vụ. Công an quận Hai Bà Trưng trong dịp Tết đã kiểm tra và phát hiện khoảng và xử phạt khoảng 30 trường hợp người điều khiển vi phạm nồng độ cồn.

Trong sáng 12/2 (mùng 3 Tết), lực lượng Cảnh sát Giao thông-Trật tự Công an huyện Gia Lâm đã tuần tra kiểm soát trật tự an toàn giao thông.

Do địa bàn giáp ranh với tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, có tuyến đường sắt, đường thủy chạy qua, địa bàn rộng, việc tuần tra kiểm soát của lực lượng càng trở nên vất vả và khó khăn hơn.

Trung tá Phạm Quang Hưng, Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông trật tự Công an huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, Công an huyện đã bố trí cán bộ chiến sỹ Cảnh sát Giao thông trực 100% quân số kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, các chất kích thích, người điều khiển phương tiện đi vượt quá tốc độ cho phép, không đội mũ bảo hiểm... nhằm hạn chế thấp nhất các vụ va chạm, tai nạn giao thông, để Tết bình an đến với mọi nhà. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện đã chủ động phân công lực lượng phân luồng từ xa, phòng chống ùn tắc.

Mặt khác, Đội tăng cường 10 cán bộ xuống các xã, thị trấn đảm bảo an toàn giao thông, 4 cán bộ phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trên Quốc lộ 1, Quốc lộ 5 theo chỉ đạo của Bộ Công an và Công an thành phố. Kết quả, từ ngày 8/2 đến ngày 12/2, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an huyện Gia Lâm đã xử lý 9 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn.

Nhờ tuần tra khép kín địa bàn 24/24 giờ, địa bàn huyện Gia Lâm đã không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào trong dịp Tết. Thời gian tới, Đội tiếp tục tập trung thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố về tuần tra kiểm soát xử lý các xe quá tải, vận chuyển hành khách và xe container vi phạm, các trường hợp vi phạm tốc độ, nồng độ cồn, dừng đỗ... bảo vệ an toàn cho Tết trồng cây và các lễ hội đầu Xuân trên địa bàn.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, để nâng cao hiệu quả của công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tăng những sau Tết, đề nghị nhân dân Thủ đô tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin phản ánh các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm có thể ghi nhận bằng hình ảnh, clip, phản ánh trực tiếp qua số điện thoại 024.3942.4451 hoặc tài khoản Zalo "Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội". Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ tiếp nhận, kịp thời xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.

