Xử lý nghiêm hành vi chạy quá tốc độ và vi phạm nồng độ cồn trong dịp Tết

Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn và chạy vượt quá tốc độ trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 23/1, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long dẫn đầu đoàn công tác của Bộ có buổi làm việc với Công an thành phố Cần Thơ và đại diện Ban Giám đốc Công an 12 tỉnh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long trong cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024.

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng Công an nhận diện rõ các nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông, đề ra các giải pháp để kiềm giảm và đặc biệt xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về nồng độ cồn, chạy vượt quá tốc độ.

Công an các tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long tiếp tục quán triệt, nhận diện rõ các hành vi, nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông; bám sát, triển khai quyết liệt, hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông trong đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024.

“Công an các địa phương không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, các vụ việc tai nạn nghiêm trọng liên quan đến nồng độ cồn và ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ xử lý nghiêm tình trạng các phương tiện, xe khách chạy lấn làn, vi phạm tốc độ, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ đồng thời hướng dẫn, giúp đỡ người dân lưu thông thuận lợi trên chặng đường trở về quê đón Tết, sum vầy cùng gia đình,” Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Trên không gian mạng, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long và đặc biệt là lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tăng cường kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn hiệu quả các các nhóm, đối tượng tổ chức đua xe trái phép, đảm bảo bình yên cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Theo Trung tướng Nguyễn Văn Long, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo tốt, qua đánh giá tình hình công tác phối hợp được thực hiện rất chặt chẽ, phát huy hiệu quả.

Qua gần 2 tuần triển khai cao điểm, số vụ tai nạn giảm rất sâu, đặc biệt là trên Quốc lộ 1A. Thứ trưởng Bộ Công an biểu dương Công an tỉnh Tiền Giang và một số địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long đã có nhiều sáng tạo, quyết liệt trong đợt cao điểm, bám sát, kiểm soát tốt trật tự an toàn giao thông, đảm bảo tốt an ninh, trật tự.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: TTXVN phát)

Báo cáo với Đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đơn vị đã tập trung lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ triển khai cao điểm với mục tiêu kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng nỗ lực hạn chế ùn tắc giao thông, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông; hỗ trợ, phục vụ nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội trong dịp cuối năm, Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024. Công an Cần Thơ đã kiện toàn lực lượng Cảnh sát giao thông, sát nhập Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và Phòng Cảnh sát đường thủy thành Phòng Cảnh sát giao thông.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban giám đốc Công an các địa phương trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã báo cáo kết quả gần 2 tuần thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Cục Cảnh sát giao thông. Tình hình trật tự an toàn giao thông tại các địa phương cơ bản được kiềm chế và giảm xuống.

Lực lượng làm nhiệm vụ kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông, tội phạm hình sự được kiềm giảm. So với cùng kỳ, số vụ tai nạn giao thông, số người chết và bị thương giảm trên cả 3 tiêu chí.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Bộ Công an đã làm việc với Công an hai tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long; trực tiếp kiểm tra cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn, ma túy… trên tuyến Quốc lộ 1A./.



