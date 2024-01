Vụ xe khách lao xuống vực: Lái xe không vi phạm nồng độ cồn, ma túy

Nguyên nhân sơ bộ dẫn đến vụ tai nạn xe khách tại km 36+400 Đường Cao tốc La Sơn-Hòa Liên, thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ.

Chiếc xe gặp nạn bị lao xuống vực sâu khoảng 20 mét, hư hỏng nặng. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 23/1, tại km 36+400 Đường Cao tốc La Sơn-Hòa Liên, thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, Bộ Công an cho biết đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe điều khiển phương tiện.

Kết quả cho thấy lái xe không vi phạm nồng độ cồn, không dương tính với ma túy.

Thông tin ban đầu về vụ tai nạn, Bộ Công an cho biết hồi 0 giờ 30 ngày 23/1, tại km 36+400 đường La Sơn thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng, ôtô khách loại 45 chỗ ngồi, biển kiểm soát 47B-010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk-Hải Dương do anh Phương Thanh Tùng (sinh năm 1988 trú tại huyện Eaka, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Vụ tai nạn làm 3 người chết, 19 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Ôtô khách thuộc nhà xe Quỳnh Hương, bị hư hỏng dập nát. Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30m, đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo.

Trong báo cáo gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia sáng cùng ngày, Bộ Công an cho biết ngay sau vụ tai nạn xảy ra, đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ khẩn trương tiếp cận hiện trường cấp cứu người bị nạn, tìm kiếm các nạn nhân.

Tuy nhiên, do điều kiện địa hình vực sâu, trời mưa, sương mù, tối, nên việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Bộ Công an đang tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người bị nạn; tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán 2024, tập trung tuần tra, kiểm soát 24/24h, làm việc “xuyên đêm, xuyên Tết" để hướng dẫn, bảo đảm an toàn giao thông cho người dân, tập trung vào tuyến Quốc lộ 1A và các tuyến quốc lộ trọng điểm, tuyến đường đèo dốc, nguy hiểm... , góp phần hạn chế các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra, nhất là liên quan đến xe khách./.

