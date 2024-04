Hà Nội: Tổ công tác 141 phát hiện, xử lý nhiều đối tượng vi phạm pháp luật

Trong 3 tháng đầu năm nay, Công an thành phố Hà Nội phát hiện 18 vụ gây rối trật tự công cộng do nhóm đông điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao, mang theo hung khí đuổi đánh nhau.

Tổ công tác 141 dừng xe, kiểm tra, xử lý 1 trường hợp vi phạm an toàn giao thông. (Ảnh minh họa: Phạm Kiên/TTXVN)

Trong các đêm 12, 13 và rạng sáng 14/4, Cảnh sát Giao thông, các tổ công tác 141 thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý 68 phương tiện, 84 đối tượng có hành vi nẹt, độ pô, rú ga, điều khiển xe không biển kiểm soát; 9 vụ việc, 10 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự.

Đáng chú ý, vào tối 13/4, tổ công tác Y13/141 liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển khí cười N20. Cụ thể, khoảng 21 giờ cùng ngày, khi tuần tra trên phố Nguyễn Khoái, tổ công tác dừng xe kiểm tra đối tượng N.X.Đ (sinh năm 1991, thường trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội), điều khiển xe máy biển kiểm soát 35N1-275.xx, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 3 bình khí cười.

Đến 21 giờ 30 phút cùng ngày, tại đường Chương Dương Độ, quận Hoàn Kiếm, tổ công tác Y13/141 dừng xe, kiểm tra đối tượng N.V.B (sinh năm 2000, thường trú huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa), điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 86B8-559.xx. Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng đang vận chuyển 2 bình khí cười.

Các đối tượng trên đã khai nhận đang trên đường vận chuyển bình khí cười cho khách.

Theo Công an thành phố Hà Nội, trong 3 tháng đầu năm nay, toàn thành phố phát hiện 18 vụ gây rối trật tự công cộng do nhóm đông điều khiển xe máy chạy thành đoàn với tốc độ cao, mang theo hung khí đuổi đánh nhau, giảm 6 vụ so với cùng kỳ 2023.

Qua thực tế các vụ án đã điều tra, xử lý, lực lượng công an xác định nguyên nhân của các vụ việc nói trên đa phần xuất phát từ những mâu thuẫn khi tham gia giao thông trước đó hoặc trong quá trình sử dụng mạng xã hội, chuyện tình cảm nam, nữ của thanh niên mới lớn.

Đặc biệt, lực lượng công an phát hiện nhiều nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí khi tham gia giao thông hoặc có hành vi “tổ lái”, lượn lách, vi phạm an toàn giao thông chỉ để thể hiện bản thân./.

