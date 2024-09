Hà Nội ứng trực 100% nhân lực để xử lý cây xanh, thoát nước và chiếu sáng

Lực lượng chức năng quận Thanh Xuân xử lý, dọn dẹp cây đổ trên phố Vũ Tông Phan. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Để chủ động sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra úng ngập cục bộ, cây đổ cành gẫy do bão số 3 gây ra, Sở Xây dựng yêu cầu các Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên: Thoát nước Hà Nội, Công viên cây xanh Hà Nội, Nước sạch Hà Nội, Chiếu sáng và Thiết bị đô thị tập trung ứng trực 100% nhân lực, thiết bị phục vụ phòng chống bão.

Theo đó, các đơn vị ứng trực 24/7, triển khai phương án ứng phó kịp thời, tổng hợp báo cáo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do bão gây ra.

Về chống úng ngập nội thành, các công trình đầu mối đã triển khai vận hành để duy trì hạ mực nước trên hệ thống hồ điều hòa, kênh, mương, sông..., sẵn sàng ứng phó với lượng mưa lớn khi bão số 3 vào Hà Nội.

Các đơn vị đã duy trì ứng trực 100% quân số từ chiều 6/9 với khoảng 2416 người; 323 phương tiện; 139 thiết bị bơm hút chống ngập. Hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố đang được quản lý, vận hành đáp ứng yêu cầu thoát nước đô thị, chưa xảy ra úng ngập cục bộ.

Về hệ thống cây xanh, chiếu sáng, các đơn vị huy động 100% lực lượng, phương tiện ứng phó, sẵn sàng giải tỏa cây gẫy đổ do bão số 3 với khoảng 573 người; 80 xe máy các loại; 100 cưa máy; 100 cưa tay. Đến 10 giờ sáng 7/9, tổng hợp có 101 cây đổ, bật gốc (đường kính từ 18-35cm, cá biệt có 01 cây xanh đường kính 200cm) và khoảng 202 cành cây gãy đổ (đường kính 8-15cm). Đơn vị duy trì cây xanh đã có mặt kịp thời tại các vị trí cây đổ, cành gãy thực hiện giải tỏa, thu dọn hiện trường đảm bảo giao thông.

Về hệ thống chiếu sáng công cộng, các đơn vị huy động 100% lực lượng, phương tiện ứng phó, sẵn sàng xử lý các sự cố về điện do bão số 3 với khoảng 200 người và khoảng 50 phương tiện các loại. Đến nay, bão số 3 gây ra 60 sự vụ liên quan đến hệ thống chiếu sáng công cộng như: chạm chập, mất pha, nhảy ATM, gãy cột thép, vỡ hỏng đèn...; không ghi nhận ảnh hưởng đến cấp điện hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Hiện các sự vụ này đã được xử lý kịp thời đảm bảo chiếu sáng đô thị.

Sở Xây dựng Hà Nội chỉ đạo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì thoát nước đô thị; tăng cường kiểm soát, triển khai các giải pháp đảm bảo thoát nước tại các khu vực thường xảy ra úng ngập cục bộ khi mưa lớn, tổ chức ứng trực tất cả nhân lực, thiết bị, máy bơm..., theo dõi sát sao diễn biến thời tiết để triển khai xử lý sự cố úng ngập trên địa bàn thành phố.

Song song, thường xuyên tua vớt rác các ga thu nước, hệ thống cống, rãnh, cửa xả..., không để tồn tại tấm chắn, vật cản ảnh hưởng đến khả năng tiêu thoát nước; vận hành tối đa các trạm bơm đầu mối tiêu thoát nước (Đồng Bông, Cổ Nhuế, Yên Sở, Bắc Thăng Long), phối hợp vận hành phương án điều tiết đập Thanh Liệt tuân thủ quy trình và Kế hoạch số 138/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố phục vụ tiêu thoát nước khu vực nội thành và hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực sông Nhuệ.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội và các đơn vị tiếp tục rà soát hạ mực nước các hồ điều hòa, sông, kênh xuống mực nước thấp nhất phục vụ ảnh hưởng bão số 3.

Đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội và các đơn vị duy trì cây xanh, khẩn trương kiểm tra chằng chống hệ thống cây mới trồng hạn chế gãy đổ; bố trí tổng thể nhân lực ứng trực kịp thời giải tỏa cây, cành cây gãy đổ không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Chiếu sáng và thiết bị đô thị và các đơn vị duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị: rà soát kiểm tra, thực hiện phương án duy trì chiếu sáng đô thị; kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố do thiên tai đảm bảo tỷ lệ chiếu sáng, không để sự cố mất tín hiệu đèn giao thông và các sự cố gây mất an toàn điện; tổ chức ứng trực đầy đủ nhân lực, máy móc thiết bị khắc phục sự cố do thiên tai.

Về phía các đơn vị cung cấp nước sạch, Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đảm bảo cung cấp nước sạch sinh hoạt phục vụ nhu cầu của nhân dân. Trường hợp mất nước cục bộ do thiên tai, phải có giải pháp cung cấp nước sạch kịp thời; dự trù các bình, bể chứa di động và phương án cung cấp bằng xe stec hoặc thiết bị chuyên dùng khác không để tình trạng thiếu nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố.

Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hà Nội tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các đơn vị duy trì hạ tầng kỹ thuật tổ chức ứng trực, ứng phó và xử lý sự cố, khắc phục hậu quả (nếu có) do thiên tai. Bên cạnh đó, tổng hợp tình hình, có báo cáo nhanh hàng ngày về Sở Xây dựng để tổng hợp.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm những nội dung chỉ đạo trên, tổng hợp báo cáo tình hình ứng phó bão số 3 gửi về Sở Xây dựng thông qua phòng Quản lý hạ tầng cấp, thoát nước trước 15 giờ 30 phút hàng ngày./.

