Hà Nội: Xe tải bị tụt bánh xuống hố sụt trong ngõ 297 đường Trần Cung

Ngày 9/10, liên quan đến sự cố hố sụt trên đường Trần Cung, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đã kiểm tra hiện trường. Vị trí hố sụt nằm trong ngõ 297 Trần Cung (phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Nghĩa Đô để tổ chức hướng dẫn phân luồng; đồng thời thông báo chủ đầu tư sớm khắc phục để đảm bảo an toàn giao thông. Hiện khu vực hố sụt đã được quây rào, cảnh báo tại vị trí sự cố.

Trước đó, vào khoảng 13h, tại đoạn đường nằm trong ngõ 297 đường Trần Cung, một hố sụt xuất hiện khiến phần bánh xe của một chiếc ôtô tải bị tụt xuống. Rất may, vụ việc không có thương vong về người.

Đáng chú ý, ngay sau đó, khi xe cứu hộ tới để kéo xe tải thì tiếp tục xuất hiện một hố sụt khác khiến bánh trước xe cứu hộ cũng bị sụt. Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hiện khu vực hố sụt đã được quây rào, cảnh báo tại vị trí sự cố. (Ảnh: TTXVN phát)

Cùng ngày, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng thành phố Hà Nội) cho biết ảnh hưởng của cơn bão số 11, đến thời điểm này, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã phát hiện và xử lý 22 sự cố về hạ tầng giao thông đường bộ.

Thời gian tới, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu quản lý, bảo trì đường bộ tiếp tục kiểm tra, nhanh chóng xử lý các sự cố để đảm bảo an toàn giao thông cho người và các phương tiện lưu thông.

Ngoài ra, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông thông tin thêm, tính đến thời điểm 15h ngày 9/10, trên địa bàn thành phố Hà Nội còn tổng cộng 22 vị trí ngập nước; trong đó có 13 vị trí ngập nước vẫn lưu thông được và 9 vị trí ngập sâu, không lưu thông được.

Đối với các sự cố về ngập nước, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo các nhà thầu quản lý đường bộ thực hiện đúng các phương án đã được Sở Xây dựng ban hành.

Cụ thể, các vị trí ngập trên 10cm đến 20cm (phương án 2) 6 vị trí; các vị trí ngập trên 20cm đến 30cm (phương án 3) 7 vị trí; các vị trí ngập lớn hơn 30cm (phương án 4) 8 vị trí.

Đối với các vị trí ngập trên 10cm đến 20cm (phương án 2), cùng với biện pháp thực hiện ở phương án 1, các đơn vị sẽ đặt biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường tại 2 đầu vị trí ngập (2 bộ biển báo).

Đối với các vị trí ngập trên 20cm đến 30cm (phương án 3), cùng với biện pháp thực hiện ở phương án 1 và 2, nhà thầu quản lý đường bộ bố trí người hướng dẫn, điều tiết giao thông (1 người).

Đối với các vị trí ngập lớn hơn 30 cm (phương án 4), cùng với biện pháp thực hiện ở phương án 1, 2, 3, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông sẽ báo cáo kịp thời Sở Xây dựng để cấm đường và ra thông báo tổ chức phân luồng giao thông (nếu cần thiết); đặt barie, biển cảnh báo đường ngập, ghi rõ chiều sâu lớn nhất trên mặt đường, biển cấm, biển chỉ hướng tại 2 đầu vị trí ngập (2 barie, 6 bộ biển báo và các thiết bị cần thiết để hướng dẫn, điều tiết giao thông).

Hiện Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông đã chỉ đạo các nhà thầu quản lý đường bộ liên tục theo dõi, cử người ứng trực để hướng dẫn phân luồng giao thông và cắm đầy đủ biển cảnh báo tại các vị trí ngập nước, đồng thời thông báo thông tin lên các phương tiện thông tin đại chúng và kênh VOV giao thông để hướng dẫn cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông di chuyển được thuận lợi và đảm bảo an toàn giao thông./.

