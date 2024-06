Hà Nội: Xử lý cá nhân, tập thể để phát sinh cơ sở có nguy cơ cháy nổ

Cán bộ, chiến sỹ Công an phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy kiểm tra, hướng dẫn trang thiết bị phòng cháy chữa cháy cho chủ cơ sở kinh doanh nhà trọ, chung cư mini. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhằm ngăn ngừa xảy ra các vụ cháy nổ trên địa bàn, Công an thành phố Hà Nội đang chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức triển khai các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố về tổng rà soát, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn đối với 100% các nhà trọ, cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn.

Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố thông tin Công an thành phố yêu cầu các đơn vị tập trung lực lượng, phối hợp với chính quyền cấp cơ sở hoàn thành tổ chức kiểm tra, rà soát kỹ, triệt để các đối tượng trong đợt tổng rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố, Công an thành phố.

Quá trình kiểm tra kiên quyết không để phát sinh các cơ sở, công trình có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc đối tượng rà soát.

“Công an thành phố sẽ xem xét xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân để xảy ra phát sinh cơ sở không được thống kê, báo cáo và triển khai các biện pháp công tác theo yêu cầu,” Đại tá Dương Đức Hải cho biết.

Đại tá Dương Đức Hải cho biết thêm trong quá trình kiểm tra lực lượng chức năng phải rà soát, đánh giá và phân loại rõ từng công trình cụ thể.

Đối với cơ sở có thể khắc phục được các giải pháp thì yêu cầu chủ cơ sở, chủ đầu tư cam kết bắt buộc phải thực hiện, đến thời hạn cam kết mà không thực hiện phải kiên quyết xử lý theo quy định.

Với các cơ sở không thể khắc phục được các yêu cầu, giải pháp về phòng cháy chữa cháy kiên quyết dừng hoạt động, đề nghị chính quyền địa phương xem xét biện pháp cưỡng chế.

Cũng theo Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng cần yêu cầu chủ cơ sở, chủ hộ gia đình phải tách biệt khu vực để xe xăng và khu vực xe đạp, xe máy điện, tuyệt đối không cắm sạc qua đêm, trang bị bổ sung các bình cầu chữa cháy tại các khu vực để xe.

Lực lượng chức năng yêu cầu chủ cơ sở nhà trọ cam kết thực hiện nội dung kiến nghị của lực lượng chức năng về khắc phục lỗi vi phạm phòng cháy chữa cháy; vận động người dân trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm.

Liên quan đến việc kiểm tra nhà trọ và cơ sở nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy ,chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an cho biết, Cục sẽ phân công cán bộ, chiến sỹ tham gia các đoàn công tác của Công an Hà Nội. Từ đó, phối hợp, hướng dẫn lực lượng làm nhiệm vụ triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với loại hình nhà trọ một cách hiệu quả, chất lượng, đúng thời gian tiến độ đề ra, nhằm góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản từ các vụ cháy, nổ của loại hình trên gây ra...

Theo Công an thành phố Hà Nội, tính đến ngày 30/5, cơ quan Công an đã tham mưu cho chính quyền địa phương thành lập được hơn 900 tổ công tác để triển khai kiểm tra, rà soát, đôn đốc, hướng dẫn, kiến nghị cơ sở nhà trọ thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và đã tiến hành kiểm tra 4.726 cơ sở.

Riêng đối với địa bàn quận Cầu Giấy, Công an thành phố đã chỉ đạo thành lập 40 Tổ công tác tổ chức rà soát, kiểm tra đối với 3.328 cơ sở thuộc loại hình nhà trọ.

Các nội dung kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cơ sở hoàn thành việc khắc phục tập trung vào các giải pháp trước mắt như mở lối thoát nạn khẩn cấp thứ hai; có giải pháp ngăn cách khu vực để xe, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao với khu vực ở và lối thoát nạn; trang bị các phương tiện, thiết bị phòng cháy, chữa cháy, công cụ phá dỡ phù hợp nhằm hạn chế cháy, nổ và giảm thiểu tối đa thiệt hại do cháy gây ra./.

Hà Nội: Nhiều sai phạm về phòng, chống cháy nổ tại các “chung cư mini” Huyện Thạch Thất được xem là huyện ngoại thành có nhiều nhà ở riêng lẻ vượt tầng so với quy hoạch, chưa đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy nhiều nhất Thủ đô.