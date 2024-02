Hà Tĩnh: Khởi tố các đối tượng buôn bán, tàng trữ pháo nổ

Theo cơ quan điều tra, qua theo dõi nắm tình hình, lực lượng Công an đã ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng có hành vi buôn bán pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu biên giới Cầu Treo.

Công an thu giữ giàn pháo hoa không có giấy phép kinh doanh theo quy định. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 6/2, lãnh đạo Công an huyện Hương Sơn (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết: Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Khoa, Lê Khánh Cần và Nguyễn Văn Quân (đều trú tại huyện Hương Sơn) về hành vi “Buôn bán và tàng trữ hàng cấm.”

Theo cơ quan điều tra, qua theo dõi nắm tình hình, lực lượng Công an đã ngăn chặn kịp thời nhóm đối tượng có hành vi buôn bán pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu biên giới Cầu Treo, huyện Hương Sơn.

Vào khoảng 17 giờ, ngày 23/1/2024, thực hiện kế hoạch phá án, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Viết Khoa (sinh năm 1987, trú tại thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây) về hành vận chuyển, buôn bán 70,86 kg pháo hoa nổ; tiếp đó bắt giữ hai đối tượng Lê Khánh Cần (sinh năm 1982, trú tại thôn 1, xã Sơn Lĩnh) và Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1986, trú tại thôn Cây Tắt, xã Sơn Tây)

Hà Tĩnh: Bắt giữ lái xe vận chuyển đạn, pháo hoa nổ từ Lào về Việt Nam Lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện trong khoang tự chế của xe khách biển kiểm soát Lào có chứa 500 viên đạn săm lét (đạn hoa cải) cùng 32 hộp pháo hoa loại 9 quả và 29 hộp pháo hoa loại 36 quả.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhiều đối tượng liên quan, triệu tập 13 đối tượng có hành vi mua và sử dụng pháo hoa nổ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận do hám lợi, từ đầu tháng 10/2023 đến nay, lợi dụng việc vận chuyển hàng hóa từ Lào về Việt Nam, Nguyễn Viết Khoa đã nhiều lần mua pháo tại Lào, cất giấu vào khoang chứa đồ tự chế của xe ôtô đầu kéo nhằm tránh sự phát hiện của các lực lượng chức năng rồi đưa về Việt Nam.

Khoa đã bán cho Cần 22,56 kg để Cần bán cho nhiều người khác. Tiếp đó, Khoa giao cho Quân 48,3 kg đưa về nhà cất giấu, chờ thời điểm thích hợp sẽ bán lại kiếm lời.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Hương Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Viết Khoa, Lê Khánh Cần về tội “Buôn bán hàng cấm” và Nguyễn Văn Quân về tội “Tàng trữ hàng cấm”./.