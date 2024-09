Hà Tĩnh: Lực lượng Biên phòng hỗ trợ đưa tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn

Cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Sót hỗ trợ ngư dân sắp xếp, neo đậu tàu thuyền. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Để chủ động ứng phó với diễn biến của áp thấp nhiệt đới và mưa bão, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, lực lượng Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền.

Tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (huyện Lộc Hà) từ ngày 17/9, nhiều tàu thuyền của ngư dân trong và ngoài tỉnh Hà Tĩnh đã cập bờ, neo đậu.

Sau khi nắm được thông tin từ lực lượng Biên phòng, ngư dân đang đánh bắt thủy hải sản trên các ngư trường gần tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động dừng hoạt động, di chuyển vào bờ để đảm bảo an toàn.

Ông Đỗ Xuân Cường (huyện Lộc Hà) cho hay, tàu của ông đang hoạt động đánh bắt thủy hải sản trên vùng biển của Vịnh Bắc Bộ, cách bờ khoảng 20 hải lý. Theo kế hoạch, tàu của ông sẽ đánh bắt trong khoảng một tuần.

Tuy nhiên khi mới được 5 ngày, ông nhận được thông tin về thời tiết xấu, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4 ảnh hưởng đến vùng biển miền Trung từ các lực lượng chức năng. Vì vậy, thuyền của ông đã tranh thủ về bờ sớm để đảm bảo an toàn. Hiện, các chủ tàu luôn cập nhật thông tin để có thể ra khơi trở lại khi thời tiết đã ổn định.

Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót, huyện Lộc Hà là một trong những vị trí an toàn, có thể neo đậu nhiều tàu thuyền. Tại đây, khi vào tránh trú bão, các chủ tàu thuyền đều được lực lượng Biên phòng cảng cá Hà Tĩnh hướng dẫn, hỗ trợ việc neo đậu đảm bảo an toàn.

Tại khu neo đậu tránh trú bão Cửa Sót (huyện Lộc Hà) hiện có trên 200 tàu thèo neo đậu. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Trung tá Võ Nhân Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Sót cho biết, theo công điện chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, đơn vị đã triển khai lực lượng để phòng, chống ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Trạm kiểm soát Biên phòng đã tiến hành kiểm soát và bắn pháo hiệu để thông báo cho các tàu thuyền trên biển về nơi trú tránh bão an toàn. Đồng thời, đơn vị đã sắp xếp, bố trí chằng néo các phương tiện và kêu gọi trên 270 phương tiện vào nơi trú tránh an toàn. Ngoài ra, đơn vị đã trực tiếp liên lạc với các ngư dân đang làm ăn trên biển để họ vào nơi an toàn.

Theo thống kê của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 3.651 phương tiện với 10.666 lao động. Đến chiều 18/9, lực lượng Biên phòng phối hợp với các đơn vị đã tổ chức thông tin, kêu gọi, hướng dẫn, sắp xếp cho 3.634 phương tiện với 10.587 lao động vào nơi tránh trú.

Hiện còn 17 phương tiện với 79 lao động đang hoạt động trên biển. Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đang tích cực thông tin, kêu gọi các phương tiện này khẩn trương vào bờ tránh trú bão.

Để chủ động ứng phó với tình hình mưa bão, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã thành lập Sở Chỉ huy để làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Khi có các tình huống xảy ra, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh tổ chức điều động, tăng cường lực lượng cơ động với 100 cán bộ, chiến sỹ cùng phương tiện tham gia ứng cứu.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh đã chỉ đạo các đơn vị Biên phòng trên 2 tuyến biên giới, bờ biển duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu với 100% quân số; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình, diễn biến của bão; tăng cường bám, nắm địa bàn, xác định các vị trí xung yếu có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu chia cắt để chủ động phối hợp với địa phương di dời tài sản và người dân đến vị trí an toàn. Các đơn vị tích cực giúp đỡ nhân dân gia cố nhà cửa, thông tin kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền vào nơi tránh trú bão.

Theo thông tin từ Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, các khu neo đậu tránh trú bão ở Hà Tĩnh hiện còn có thể tiếp nhận thêm hơn 700 tàu, thuyền của ngư dân./.

