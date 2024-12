Hai bộ trưởng Singapore sắp có hành động pháp lý với Bloomberg

Bộ trưởng Nội vụ và Luật pháp K. Shanmugam (trái) và Bộ trưởng Nhân lực Tan See Leng (phải) của Singapore. (Nguồn: theonlinecitizen)

Bộ trưởng Nội vụ và Luật pháp K. Shanmugam cùng Bộ trưởng Nhân lực Tan See Leng của Singapore đang chuẩn bị các hành động pháp lý đối với Bloomberg và một số phương tiện truyền thông khác vì đã công bố các thông tin liên quan đến giao dịch bất động sản của họ, điều họ coi là hành động “bôi nhọ”.

Trong hai tuyên bố giống nhau trên trang Facebook cá nhân đăng tải ngày 16/12, hai bộ trưởng Singapore đánh giá bài viết của Bloomberg là hành động “bôi nhọ” và họ sẽ đưa ra thư yêu cầu chính thức sau khi tham vấn về các thủ tục pháp lý.

Hai bộ trưởng cho biết thêm, họ “thực sự nghiêm túc đối với các cáo buộc này”.

Bài báo của Bloomberg ngày 12/12 với tiêu đề "Các giao dịch biệt thự ở Singapore ngày càng được che giấu trong bí mật" đã đề cập tới việc Bộ trưởng Tan See Leng mua căn biệt thự tại Brizay Park trị giá 27,3 triệu SGD, còn Bộ trưởng K. Shanmugan bán căn biệt thự tại Queen Astrid Park với giá 88 triệu SGD, cùng trong năm 2023.

Hiện bài báo vẫn được đăng tải trên trang web của Bloomberg và đã được nhiều phương tiện truyền thông như The Online Citizen và The Edge Singapore, The Independent,.. đăng tải lại./.

