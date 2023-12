Hải Dương: Bắt nhóm đối tượng hiếp dâm tập thể phụ nữ say rượu

Các đối tượng liên tục chuốc rượu cho chị Q cho đến khoảng 2 giờ ngày 5/12 thì chị Q say, không còn nhận thức. Thấy chị Q đã say, các đối tượng này đã đưa chị Q đến một nhà nghỉ ở xã Thanh Quang.

4 trong số 8 đối tượng có liên quan đến vụ án hiếp dâm ở Thanh Hà (Nguồn: Báo Hải Dương)

Ngày 10/12, tin từ Công an huyện Thanh Hà (Hải Dương) cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an huyện) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội hiếp dâm. Các quyết định trên đã được Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Liên quan đến vụ án trên, 8 đối tượng bị khởi tố gồm: Đ.T.D (sinh năm 2007), N.V.A (sinh năm 2004), N.Q.H (sinh năm 2005) cùng trú ở xã Vĩnh Lập; N.Đ.D (sinh năm 2006), L.X.Đ (sinh năm 2007) cùng trú ở xã Thanh Hồng; P.V.H và N.V.Đ (cùng sinh năm 2007), cùng trú ở xã Thanh Cường và N.X.T (sinh năm 2006), trú ở huyện An Lão, Hải Phòng.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Đ.T.D quen biết với chị Q (sinh năm 2007, trú ở huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từ trước. Đến ngày 4/12, D rủ chị Q về huyện Thanh Hà để tổ chức ăn mừng sinh nhật D.

Nhận lời mời của D, chị Q đã về Thanh Hà để gặp. Khoảng 22 giờ khi chị Q về đến xã Thanh Cường thì D gọi những đối tượng trên ra quán uống rượu cùng với chị Q và D.

Trong khi uống rượu, đối tượng N.X.T đã nảy sinh ý định muốn quan hệ tình dục với chị Q nên bảo một số đối tượng chuốc rượu cho chị Q say. Đối tượng N.V.A và D đều đồng ý với T thì Việt Anh và Dũng đồng ý.

Khi đưa chị Q vào phòng, các đối tượng T và D đã lần lượt quan hệ tình dục với chị Q. Khi đối tượng N.V.A chuẩn bị quan hệ tiếp thì chị Q tỉnh dậy và xảy ra cãi, chửi nhau. Những đối tượng còn lại đứng ngoài chờ.

Nhận được đơn trình báo của chị Q, Công an huyện Thanh Hà đã khẩn trương điều tra, ra lệnh bắt người khẩn cấp đối với nhóm đối tượng, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố các bị can, tạm giam 7 đối tượng. Riêng N.V.Đ được bảo lãnh cho tại ngoại.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.