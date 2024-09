Hải Dương: Các hộ dân về nơi ở cũ, chuẩn bị khôi phục sản xuất sau bão lũ

Người dân được di dời khi xảy ra mưa bão. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Hải Dương, mực nước sông Thái Bình, sông Kinh Thầy đang xuống. Các sông khu vực hạ lưu trên địa bàn tỉnh, mực nước dao động theo thủy triều. Đến nay, cơ bản các hộ dân đã về nơi ở cũ, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường và ổn định đời sống.

Tại bãi sông tuyến sông Luộc, người dân đang khắc phục ảnh hưởng của mưa lũ, dọn dẹp nhà kho, lán tạm, gia cố lồng bè để chuẩn bị khôi phục sản xuất.

Mực nước đo lúc 7 giờ ngày 16/9 trên sông Kinh Môn tại An Phụ là 2,07m, dưới mức báo động 1: 0,13m; trên sông Gùa tại Bá Nha là 1,96m, dưới mức báo động 1: 0,04m; trên sông Rạng tại Quảng Đạt là 1,77m, dưới mức báo động 1: 0,33m.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hải Dương sáng 16/9 đã có công điện về việc rút lệnh báo động 3 trên một số tuyến sông khu vực hạ lưu thuộc địa bàn tỉnh từ 8 giờ ngày 16/9.

Ban Chỉ huy yêu cầu các huyện Tứ Kỳ, Thanh Hà, thị xã Kinh Môn và các cấp, ngành thực hiện tuần tra, canh gác trên các tuyến đê khu vực hạ lưu nói trên theo cấp báo động 2; theo dõi chặt chẽ diễn biến công trình đê điều, đặc biệt là các kè, cống, đê sát sông, chân đê là đầm, ao, ruộng trũng để phát hiện, xử lý kịp thời mọi hư hỏng công trình đê điều, thủy lợi ngay từ giờ đầu.

Các đơn vị kiểm tra, đánh giá sự cố đê điều đã xử lý nếu chưa an toàn thì khắc phục để đảm bảo an toàn chống lũ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ, xử lý kịp thời khi có diễn biến mất an toàn.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm việc bơm tiêu úng theo chỉ đạo của tỉnh và Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Trước đó, Hải Dương đã rút báo động 3 trên hệ thống sông Thái Bình và rút báo động 1 trên sông Luộc vào lúc 9 giờ ngày 14/9, phát lệnh báo động 3 trên một số tuyến sông khu vực hạ lưu từ 14 giờ ngày 14/9.

Tính đến cuối giờ chiều 15/9, toàn tỉnh Hải Dương đã xử lý xong toàn bộ các sự cố liên quan đến đê điều và hệ thống thủy lợi. Theo đó, đã xử lý 269 sự cố đê điều và 228 sự cố hệ thống thủy lợi.

Do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 3, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương và các địa phương trong tỉnh đã tiến hành sơ tán 4.447 hộ dân với trên 10.600 người.

Tại các sông thuộc hệ thống sông Thái Bình, nước sông vẫn cao, không có hoạt động sản xuất tại bãi sông. Toàn tỉnh Hải Dương có 113/166 trạm bơm đang vận hành tiêu úng, trong đó 54 trạm bơm tiêu úng ra hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải, 59 trạm bơm tiêu úng ra sông ngoài./.

