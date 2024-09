Hải Dương đề xuất bố trí cảnh sát giao thông tại các vị trí cầu vượt sông

Phần bãi giáp đê khu vực cầu Hàn, thành phố Hải Dương bị ngập khi nước sông Thái Bình lên cao lúc 10 giờ sáng 11/9/2024. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)

Trước tình hình mưa lũ đang diễn biến ngày càng phức tạp, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình, an toàn giao thông tại các vị trí cầu vượt sông Trung ương và địa phương.

Cụ thể, với các cầu trên sông địa phương, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với Thanh tra giao thông của sở kiểm soát phương tiện đảm bảo tải trọng và khoảng cách lưu thông trên cầu Vạn, cầu Cậy, cầu Đáy, cầu Di Linh…; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có.

Khi xảy ra tình huống phải dừng lưu thông đường bộ qua các vị trí cầu vượt sông. Đồng thời, lập chốt, trực gác, điều tiết phương tiện qua các tuyến đường thay thế.

Đối với giao thông đường thủy, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã có thông báo cấm phương tiện lưu thông trên 6 sông từ 18h ngày 10/9, bố trí lực lượng theo dõi các vị trí cầu vượt sông để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh.

Đối với các cầu trên sông Trung ương, về giao thông đường bộ, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông chủ trì phối hợp với ngành giao thông và địa phương kiểm soát các phương tiện qua cầu bảo đảm tải trọng khai thác và khoảng cách lưu thông giữa các phương tiện. Khi xảy ra tình huống, triển khai phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Cụ thể, với cầu Bình, cầu An Thái, Hợp Thanh và Phú Lương, khi xảy ra tình huống sẽ bố trí lập chốt hai đầu đường dẫn. Cơ quan quản lý đường bộ, nhà thầu sửa chữa bố trí người trực gác, phân luồng hướng dẫn đường tránh cho các phương tiện lưu thông.

Theo đó, với cầu Bình, các phương tiện vòng tránh cầu Bình qua các tuyến đường tỉnh 389, đường dẫn cầu Triều hoặc lưu thông trên Quốc lộ 5 vòng tránh qua Quốc lộ 38 kết nối với Quốc lộ18 và ngược lại.

Với cầu An Thái, các phương tiện vòng tránh qua cầu An Thái qua các tuyến đường tỉnh 389, đường dẫn cầu Triều hoặc lưu thông trên Quốc lộ 5 sang địa phận Hải Phòng và vòng tránh qua hướng cầu Dinh và ngược lại.

Với cầu Phú Lương, các phương tiện vòng tránh qua cầu Hàn, đường tỉnh 390D, Quốc lộ 37 và ngược lại. Với cầu Hợp Thanh, các phương tiện vòng tránh qua cầu Quang Thanh, các Quốc lộ 10, Quốc lộ 5 và ngược lại.

Cùng đó, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương báo cáo Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các lực lượng ứng cứu, hỗ trợ xây cầu tạm, cầu phao phục vụ lưu thông tạm thời.

Với giao thông đường thủy trên các tuyến sông này, Sở Giao thông Vận tải Hải Dương đã báo cáo, đề nghị Cục Đường thủy nội địa cấm phương tiện vận tải thủy lưu thông qua các tuyến sông Trung ương qua địa bàn tỉnh Hải Dương để bảo đảm an toàn đê điều và an toàn công trình vượt sông, chỉ đạo nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên trực xử lý phòng chống va xô các vị trí cầu.

Sở Giao thông Vận tải Hải Dương cũng bố trí lực lượng thường xuyên theo dõi các vị trí cầu vượt sông Trung ương, kịp thời thông tin các tình huống xảy ra, báo cáo cơ quan quản lý đường thủy Trung ương kịp thời xử lý.

Theo thống kê của Sở Giao thông Vận tải Hải Dương, trên 14 tuyến đường thủy nội địa quốc gia do Trung ương quản lý trên địa bàn Hải Dương, có 12 cầu lớn trên hệ thống đường tỉnh và quốc lộ vượt các tuyến sông Trung ương; trong đó, 4 cầu tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn công trình khi có nước lũ dâng cao và chảy xiết gồm: cầu Hợp Thanh vượt sông Lai Vu, cầu Bình vượt sông Kinh Thầy, cầu An Thái vượt sông Kinh Môn và cầu Phú Lương vượt sông Thái Bình./.

