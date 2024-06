Hàn Quốc có 5 trường đại học lọt vào Top 100 trường hàng đầu thế giới

Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University - SNU) xếp thứ 31, thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học của Hàn Quốc với 82,3 điểm (trên tổng điểm 100). (Nguồn: Đại học Quốc gia Seoul)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong bảng xếp hạng các trường đại học trên thế giới năm 2024-2025, Hàn Quốc có 44 trường trong danh sách, trong đó có 5 trường lọt Top 100.

Bảng xếp hạng Đại học Thế giới (QS World Ranking) do tổ chức thông tin giáo dục Quacquarelli Symonds (QS) trụ sở tại Anh thực hiện.

Trong bảng xếp hạng năm 2024-2025, Đại học Quốc gia Seoul (Seoul National University - SNU) xếp thứ 31, thứ hạng cao nhất trong số các trường đại học của Hàn Quốc với 82,3 điểm (trên tổng điểm 100).

Xếp hạng được tính căn cứ danh tiếng học thuật, danh tiếng với nhà tuyển dụng, tỷ lệ giáo sư trên sinh viên và tỷ lệ trích dẫn.

Trước đó, SNU đã vươn lên vị trí 29 trong bảng xếp hạng năm 2022-2023 và sau đó tụt xuống vị trí thứ 41 với tổng điểm 78,5 điểm trong bảng xếp hạng năm 2023-2024.

Tuy nhiên, trường đại học trên đã xuất sắc tăng 10 bậc trong bảng xếp hạng lần này để vượt qua Đại học Tokyo (Nhật Bản) và đứng ở vị trí 31.

Bên cạnh SNU, Hàn Quốc còn có 4 trường đại học khác có mặt trong Top 100 trường hàng đầu thế giới, bao gồm Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (Korea Advanced Institute of Science & Technology - KAIST), Đại học Yonsei (Yonsei University), Đại học Hàn Quốc (Korea University) và Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (Pohang University of Science and Technology - POSTECH).

Cụ thể, KAIST xếp thứ 53, tăng 3 bậc so với vị trí thứ 56 năm ngoái, Đại học Yonsei xếp thứ 56, Đại học Hàn Quốc xếp thứ 67 và POSTECH xếp thứ 98.

Bảng xếp hạng Đại học Thế giới QS năm 2024-2025 đánh giá hơn 1.500 trường đại học thuộc 105 hệ thống giáo dục đại học trên toàn thế giới.

Trong số này, các cơ sở giáo dục đại học của Mỹ chiếm nhiều nhất với 197 cơ sở, tiếp theo là Anh (90 cơ sở) và Trung Quốc (71 cơ sở). Hàn Quốc có tổng cộng 44 trường có tên trong bảng xếp hạng.

Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ tiếp tục đứng đầu trong 13 năm liên tiếp, trong khi Cao đẳng Hoàng gia London (Imperial College London) và Đại học Oxford của Anh lần lượt xếp thứ 2 và thứ 3.

Trong số các trường đại học châu Á, Đại học Quốc gia Singapore (NUS) xếp cao nhất ở vị trí thứ 8, tiếp theo là Đại học Bắc Kinh của Trung Quốc (thứ 14) và Đại học Công nghệ Nanyang của Singapore (NTU, thứ 15)./.

