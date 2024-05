Hàn Quốc đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an vào tháng 6

Trong thời gian đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy thảo luận chuyên sâu về an ninh mạng và các vấn đề toàn cầu khác.

Toàn cảnh một phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 23/5, Đặc phái viên hàng đầu của Hàn Quốc tại Liên hợp quốc cho biết Hàn Quốc sẽ đảm nhận chức chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào tháng tới, lần đầu tiên sau một thập kỷ, sau lần gần đây nhất là vào tháng 5/2014.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn phát biểu của Đại sứ Hàn Quốc tại Liên hợp quốc, ông Hwang Joon-kook cho biết Hàn Quốc - thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an, sẽ giữ chức chủ tịch trong một tháng. Đây là vị trí luân phiên hàng tháng giữa 15 quốc gia thành viên của Hội đồng.

Ông Hwang Joon-kook cũng cho biết trong thời gian đảm nhận chức chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Hàn Quốc sẽ thúc đẩy thảo luận chuyên sâu về an ninh mạng và các vấn đề toàn cầu khác, vì vấn đề an ninh mạng vốn chưa được giải quyết như một phần trong chương trình nghị sự chính thức của Hội đồng Bảo an và cũng chưa được thảo luận thường xuyên tại Hội đồng bất chấp tầm quan trọng của vấn đề này.

Hàn Quốc cũng sẽ tìm cách tổ chức các cuộc thảo luận công khai về chủ đề “xung đột vũ trang và trẻ em” theo yêu cầu của Ban Thư ký Liên hợp quốc.

Vị trí chủ tịch là một vai trò quan trọng trong việc điều phối chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an.

Ông Hwang Joon-kook bày tỏ hy vọng rằng chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sắp tới của Hàn Quốc sẽ góp phần vào nỗ lực của nước này nhằm mở rộng tầm nhìn ngoại giao và nổi lên như một “quốc gia trụ cột toàn cầu”./.

