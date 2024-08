Hàn Quốc: Người phụ nữ tử vong sau 36 giờ mắc kẹt trên xe tuần tra của cảnh sát

Một chiếc xe của cảnh sát Hàn Quốc. (Nguồn: Korea Times)

Theo Korea Times, mới đây, một vụ việc thương tâm đã xảy ra tại Hadong, phía Nam tỉnh Gyeongsang, Hàn Quốc, khiến một phụ nữ tử vong.

Người phụ nữ ngoài 40 tuổi được báo cáo đã mất tích sau khi rời khỏi nhà. Tuy nhiên, 36 giờ sau khi cô mất tích, người ta phát hiện ra thi thể của cô ở ghế sau một chiếc xe tuần tra đỗ tại đồn cảnh sát địa phương.

Sự cố này khiến dư luận lo ngại vì cho rằng sơ suất thuộc về phía cảnh sát.

Trước đó, theo cơ quan cảnh sát tỉnh Gyeongnam, cảnh sát đã phát hiện ra thi thể người phụ nữ này trên xe cảnh sát vào khoảng 2h chiều thứ Bảy 17/8.

Cô A., người có tiền sử mắc bệnh tâm thần, đã được báo cáo mất tích sau khi cô này rời khỏi nhà và không trở về. Gia đình đã báo cáo về sự mất tích này vào lúc 11h giờ sáng 17/8.

Trong quá trình tìm kiếm, cảnh sát phát hiện một người phụ nữ ngã gục ở ghế sau của xe tuần tra và xác định được người đó chính là cô A.

Kết luận pháp y cho thấy cô không bị thương tích bên ngoài. Dựa trên thời gian phát hiện ra thi thể, cô A. được cho là đã mắc kẹt trong xe trong khoảng 36 giờ.

Nhiệt độ tại Hadong vào ngày 17/8 được ghi nhận là khá oi bức, khoảng 34 độ C, với cảnh báo về một đợt nắng nóng. Do nhiệt độ trong xe có thể nóng gấp 3 lần nhiệt độ bên ngoài, nên rất có thể cô A. đã tử vong do say nắng hoặc tăng thân nhiệt.

Tuy nhiên, báo cáo khám nghiệm tử thi ban đầu vẫn chưa xác định được nguyên nhân tử vong. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết: “Chiếc xe tuần tra mà cô A. đã ở trên đó là chiếc xe rất ít khi được sử dụng. Chúng tôi sẽ yêu cầu khám nghiệm tử thi để xác định chính xác nguyên nhân tử vong và cũng sẽ điều tra xem có bất kỳ sự suất nào trong việc quản lý xe tuần tra hay không.”

Một vấn đề khác được đặt ra là làm thế nào mà cô A. có thể vào được chiếc xe tuần tra đang đỗ. Theo quy định của cảnh sát, xe phải được bảo vệ bằng cách tắt máy, khóa cửa xe và rút chìa khóa để ngăn chặn hành vi trộm cắp hoặc xâm nhập trái phép.

Tuy nhiên, cửa chiếc xe tuần này này không được khóa. Đoạn phim giám sát từ đồn cảnh sát cho thấy cô A. mở cửa sau của xe tuần tra và bước vào lúc 2h12 sáng 16/8, chỉ vài giờ sau khi cô mất tích.

Chiếc xe tuần tra này được thiết kế không có tay nắm cửa ở ghế sau nên không thể mở cửa bên trong. Thiết kế này nhằm ngăn chặn khả năng nghi phạm hình sự ngồi ở ghế sau mở cửa và nhảy ra ngoài khi đang trên đường.

Ghế trước và sau cũng được chặn bằng vách ngăn an toàn nên người ngồi sau cũng không thể tiến về phía trước.

Cảnh sát hiện đang tiến hành điều tra xem liệu các viên chức cảnh sát địa phương có vi phạm quy tắc bảo đảm an toàn khi xe tuần tra không sử dụng hay không, bởi theo clip, có vẻ như chiếc xe đã không được khóa một cách cẩn thận theo quy định./.

