Hàn Quốc thúc đẩy điều tra toàn diện về thảm họa giẫm đạp Itaewon

Hiện trường vụ giẫm đạp tại khu phố Itaewon ở Seoul, Hàn Quốc ngày 30/10/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/9, Ủy ban điều tra đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon ở Hàn Quốc đã mở cuộc họp đầu tiên và bầu Giáo sư trường cao học Luật thuộc Đại học Quốc gia Jeonbuk (tỉnh Bắc Jeolla) Song Gi Chun làm Chủ tịch của ủy ban.

Đây là Ủy ban điều tra đặc biệt được thành lập sau khi Quốc hội Hàn Quốc thông qua Luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon tháng 5/2024, nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra thảm họa giẫm đạp ở Itaewon và phòng ngừa tái diễn thảm kịch tương tự.

Phát biểu tại cuộc họp, Giáo sư Song Gi Chun cho biết Ủy ban đặc biệt sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, xem xét trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, xác định ảnh hưởng và thiệt hại và đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho các nạn nhân.

Ủy ban sẽ bắt đầu tiếp nhận đơn đề nghị điều tra nguyên nhân từ ngày 2/10/2024 cho đến tháng 6/2025. Đối tượng nộp đơn bao gồm gia quyến các nạn nhân, những người chịu tổn thất về thể chất, tinh thần hoặc kinh tế do thảm kịch gây ra.

Cùng với đó, những người đã tham gia cứu hộ khẩn cấp và khắc phục hậu quả, các tiểu thương kinh doanh hoặc làm việc gần khu vực xảy ra thảm họa cũng thuộc đối tượng xem xét.

Ủy ban cũng đã phê duyệt phương án thành lập Văn phòng Ủy ban đặc biệt, với nhiệm vụ chuẩn bị cho các hoạt động của Ủy ban, bao gồm việc soạn thảo quy định thi hành Luật đặc biệt trong ba tháng tới.

Cảnh sát Hàn Quốc đã công bố kết thúc điều tra về vụ việc vào cuối năm 2022. Nhóm điều tra đặc biệt của cảnh sát đã kết luận rằng thảm họa giẫm đạp ở Itaewon là do đám đông chen lấn gây nên và là thảm họa "do con người gây ra." Nguyên nhân là do chính quyền không có các biện pháp phòng ngừa và phản ứng kịp thời với tình huống khẩn cấp.

Thảm họa xảy ra đêm 29/10/2022 trong một con hẻm dốc ở khu phố Itaewon thuộc trung tâm thủ đô Seoul. Khoảng 100.000 người đổ về khu vực này để vui chơi dịp lễ hội hóa trang Halloween gây nên thảm họa giẫm đạp, khiến 159 người thiệt mạng, chủ yếu là những người trẻ tuổi./.

Hàn Quốc thông qua dự luật yêu cầu mở cuộc điều tra mới về thảm kịch Itaewon Dự luật thông qua với 256 phiếu thuận, 0 phiếu chống và 3 phiếu trắng. Dự luật quy định việc thành lập một ủy ban điều tra để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của thảm kịch xảy ra dịp lễ Halloween 2022.