Quốc hội Hàn Quốc tưởng niệm 2 năm ngày xảy ra thảm kịch giẫm đạp Itaewon

Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người bị thương trong vụ giẫm đạp tại quận Itaewon, Seoul (Hàn Quốc) ngày 30/10/2022. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 29/10, Quốc hội Hàn Quốc đã tổ chức lễ tưởng niệm 159 nạn nhân thiệt mạng trong vụ giẫm đạp cách đây tròn 2 năm tại Itaewon, thủ đô Seoul, với cam kết sẽ không để thảm kịch như vậy tái diễn.

Buổi lễ diễn ra tại Quốc hội, với sự tham dự của khoảng 120 thân nhân của các nạn nhân thiệt mạng và 60 nghị sỹ từ các chính đảng. Đây là lần đầu tiên Quốc hội Hàn Quốc tổ chức sự kiện tưởng niệm thảm kịch xã hội.

Ảnh của các nạn nhân được đặt dọc các bức tường của địa điểm tưởng niệm bên trong tòa nhà Quốc hội, kèm thông điệp: “Chúng tôi sẽ không quên 159 ngôi sao."

Phát biểu mở đầu buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik đã thay mặt Quốc hội xin lỗi gia đình những người đã thiệt mạng và các nạn nhân, đồng thời cam kết hỗ trợ hết sức ủy ban điều tra để xác định những người phải chịu trách nhiệm về thảm họa.

Thảm họa xảy ra đêm 29/10/2022 trong một con hẻm dốc ở khu phố Itaewon thuộc trung tâm thủ đô Seoul. Khoảng 100.000 người đổ về khu vực này để vui chơi dịp lễ hội hóa trang Halloween gây nên thảm họa giẫm đạp, khiến 159 người thiệt mạng, chủ yếu là những người trẻ tuổi.

Cảnh sát Hàn Quốc đã công bố kết thúc điều tra về vụ việc vào cuối năm 2022. Nhóm điều tra đặc biệt của cảnh sát đã kết luận rằng thảm họa giẫm đạp ở Itaewon là do đám đông chen lấn gây nên và là thảm họa "do con người gây ra." Nguyên nhân là do chính quyền không có các biện pháp phòng ngừa và phản ứng kịp thời với tình huống khẩn cấp.

Tháng 5 vừa qua, Quốc hội Hàn Quốc thông qua Luật đặc biệt về thảm họa giẫm đạp Itaewon nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân gây ra thảm họa và phòng ngừa tái diễn thảm kịch tương tự./.

Hàn Quốc thúc đẩy điều tra toàn diện về thảm họa giẫm đạp Itaewon Ủy ban đặc biệt sẽ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc, xem xét trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân, xác định ảnh hưởng và thiệt hại và đề xuất các biện pháp hỗ trợ cho các nạn nhân.