Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam đóng góp vào xây dựng khối đại đoàn kết

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu DũngNguyễn Hữu Dũng phát biểu tại buổi tiếp. (Nguồn: Báo Đại đoàn kết)

Ngày 29/11, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã tiếp Đoàn đại biểu Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam.

Thông tin về kết quả Đại hội đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2027 của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam, mục sư Nguyễn Quang Đức, Hội trưởng Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam cho biết Hội đã quán triệt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tôn giáo; thực hiện đầy đủ, đúng đắn chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Đồng thời, Hội thánh luôn lấy việc thực hiện đường hướng hành đạo làm động lực thúc đẩy tôn giáo thực hiện sự hòa hợp, đoàn kết giữa tôn giáo với dân tộc và giữa các tôn giáo với nhau.

Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng chúc mừng thành công của Đại hội đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2027 của Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam; cho rằng qua mỗi kỳ Đại hội, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam luôn khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong xã hội.

Theo ông Nguyễn Hữu Dũng, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam là một trong những tổ chức Tin lành hoạt động tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật và đồng hành cùng dân tộc.

Chức sắc, tín đồ Hội thánh tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động, sản xuất, phát triển kinh tế đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng Giáng sinh tại Huế Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đánh giá cao sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong tỉnh Thừa Thiên-Huế, trong đó có vai trò đóng góp của các tổ chức tôn giáo.

"Các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội của Hội thánh là thực chất, do đó đã thu hút được sự tham gia không chỉ của tín đồ của Hội thánh mà còn lan tỏa đến cộng đồng người dân, doanh nghiệp, góp phần chung tay với Đảng, Nhà nước trong việc giải quyết vấn đề an sinh, phúc lợi xã hội, hướng tới một xã hội tốt đẹp, mọi người dân có cuộc sống ấm no, an lành, hạnh phúc," Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá.

Ông Nguyễn Hữu Dũng bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của mục sư Hội trưởng và Ban Trị sự Tổng hội, Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam sẽ luôn tuân thủ quy định pháp luật của Nhà nước về tôn giáo; thực hiện tốt nhiệm vụ và tôn chỉ: "Sống phúc âm, phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc" đã được Đại hội đồng lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2027 đề ra; tiếp tục có những hoạt động thiết thực hơn nữa để đóng góp cho xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp Lễ Thiên Chúa Giáng sinh năm 2023 của những người theo đạo Tin lành và Công giáo, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng gửi lời chúc mừng tới Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam; chúc Mục sư Hội trưởng Nguyễn Quang Đức, các quý vị mục sư trong Ban Trị sự Tổng hội sức khỏe, bình an, hạnh phúc; đặc biệt là gửi tới toàn thể chức sắc, tín đồ Hội Truyền giáo Cơ đốc Việt Nam lời chúc về một mùa Giáng sinh an lành, may mắn./.