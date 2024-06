Hơn 110 thành phố châu Âu cam kết loại bỏ phát thải ròng vào năm 2030

Khói bốc lên từ một nhà máy xử lý rác thải ở Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong khi Liên minh châu Âu (EU) đặt mục tiêu chung của khối là trung hòa khí thải vào năm 2050, một sáng kiến có sự tham gia của 112 thành phố đặt ra mục tiêu tham vọng hơn, theo đó loại bỏ phát thải ròng khí nhà kính vào năm 2030.

Để biến tầm nhìn thành hiện thực, các thành phố tham gia sáng kiến "100 Thành phố trung hòa khí hậu và thông minh" sẽ cần nguồn đầu tư tổng cộng 650 tỷ euro (tương đương 695,83 tỷ USD).

Nguồn vốn này sẽ được sử dụng cho các dự án cải tạo tòa nhà tiết kiệm năng lượng, nâng cấp cơ sở hạ tầng chống chịu Biến đổi Khí hậu và phát triển hệ thống giao thông xanh.

Các thành phố trên được chọn từ tổng cộng 377 thành phố đăng ký tham gia sáng kiến "100 Thành phố trung hòa khí hậu và thông minh." Các thành phố được chọn bao gồm 100 thành phố thuộc EU và 12 thành phố ở các quốc gia đối tác.

Các thành phố này đang phối hợp chặt chẽ với EU và tổ chức tư vấn phi lợi nhuận Ngân hàng Không biên giới (BwB) xây dựng và triển khai kế hoạch hành động khí hậu cụ thể.

Ủy ban châu Âu đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và phê duyệt kế hoạch của các thành phố, đồng thời cung cấp hỗ trợ tài chính và kỹ thuật thông qua "Trung tâm vốn cho thành phố khí hậu." Trung tâm này sẽ huy động vốn tư nhân thông qua bảo lãnh của chính phủ các nước và tạo điều kiện cho các dự án nhỏ vay vốn dễ dàng hơn.

Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) với vai trò là ngân hàng khí hậu của châu Âu, sẽ hợp tác chặt chẽ với Trung tâm vốn cho Thành phố Khí hậu để cung cấp tư vấn tài chính và kỹ thuật cho các thành phố.

Đến nay, EIB đã phê duyệt kế hoạch khí hậu của 33 thành phố, trong đó có Lyon, Seville, Malmo, Lisbon và Florence. EIB hiện dành hơn 25% khoản vay cho các dự án tại các thành phố và cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực hướng tới mục tiêu trung hòa khí hậu.

Theo Cơ quan Năng lượng quốc tế, các thành phố đóng góp tới 70% lượng khí thải CO2 toàn cầu, do vậy đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết thách thức Biến đổi Khí hậu.

Biến đổi Khí hậu tác động nặng nề đến người dân sống ở các thành phố, với gần một nửa số trường học và bệnh viện ở châu Âu nằm trong các "đảo nhiệt" đô thị, nơi các tòa nhà và đường sá tập trung với mật độ cao, hấp thụ nhiệt và nhiệt độ cao hơn đáng kể so với ở các khu vực xanh, làm tăng nguy cơ tử vong do say nắng đối với cư dân./.

EU cần đầu tư 1.600 tỷ USD mỗi năm để đạt phát thải ròng bằng 0 Theo nghiên cứu của Viện Rousseau, EU có thể đảm bảo phần lớn số vốn 1.600 tỷ USD bằng cách chuyển hướng các khoản chi tiêu hiện tại, chủ yếu là chi cho các hoạt động gây ô nhiễm môi trường.