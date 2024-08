Hơn 20 tỉnh, thành dự Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang năm 2024

Với chủ đề “Hương sắc An Giang," ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá các món ăn đặc sản địa phương, các sản phẩm đặc trưng của của vùng đất An Giang, đặc biệt là đường thốt nốt, mật hoa thốt nốt.

Tối ngày 3/8, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức khai mạc Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang năm 2024 kết hợp Hội chợ xúc tiến du lịch, thương mại, sản phẩm OCOP.

Ngày hội thu hút 21 tỉnh, thành trong cả nước gồm Thái Nguyên, Lào Cai, Sơn La, Quảng Trị, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Dương, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bến Tre, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Kiên Giang và An Giang tham gia trưng bày 400 gian hàng bánh dân gian, triển lãm du lịch, sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng, ẩm thực vùng miền...

Với chủ đề “Hương sắc An Giang," ngày hội nhằm giới thiệu, quảng bá các món ăn đặc sản địa phương, các sản phẩm đặc trưng của của vùng đất An Giang, đặc biệt là đường thốt nốt, mật hoa thốt nốt là nguyên liệu chính của ngày hội bánh dân gian Nam Bộ năm nay.

Trong khuôn khổ ngày hội, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên tổ chức biểu diễn chế biến cá ngừ đại dương tỉnh Phú Yên; hội thi bánh dân gian “Hương sắc An Giang” là sự kiện ẩm thực để tôn vinh văn hóa ẩm thực truyền thống của vùng đất bảy núi An Giang.

Đặc biệt, tại ngày hội Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang còn phối hợp Viện nghiên cứu Phát triển Bảo tồn Văn hóa Nghệ thuật Đông Nam Á tổ chức Hội thi xác lập kỷ lục “100 món bánh dân gian chế biến từ thốt nốt."

Hội thi với sự tham gia của 10 đội thi là các nghệ nhân, đầu bếp chuyên nghiệp đến từ các tỉnh Kiên Giang, Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh, Tiền Giang, Hậu Giang, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương và An Giang. Mỗi đội tham gia dự thi 10 món ăn là bánh dân gian có sử dụng nguyên liệu từ thốt nốt An Giang.

Ông Lê Trung Hiếu, giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, cho biết Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang năm 2024 được tổ chức nhằm góp phần bảo tồn, phát huy văn hóa ẩm thực truyền thống từ cây thốt nốt, tạo điều kiện cho người dân thưởng thức, tham gia các hoạt động làm bánh, có cơ hội tìm hiểu về văn hóa ẩm thực Nam Bộ và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Theo ông Hiếu, Ngày hội cũng tạo điều kiện cho các tổ chức, hiệp hội, làng nghề, nghệ nhân làm bánh dân gian có cơ hội quảng bá sản phẩm đến các du khách, doanh nghiệp trong và ngoài nước để mở rộng thị trường, từng bước xây dựng thương hiệu bánh dân gian Nam Bộ trở thành thương hiệu quốc gia.

Hội chợ xúc tiến du lịch, thương mại và sản phẩm OCOP là điểm nhấn quan trọng của Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các nhà sản xuất đến từ nhiều tỉnh, thành trong cả nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm OCOP, kết nối kinh doanh và mở rộng thị trường.

Ngày hội bánh dân gian Nam Bộ - An Giang năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 3/8 đến hết ngày 11/8, tại Khu đô thị Golden City, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang./.

