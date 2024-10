Hơn 300 người diễn tập thoát hiểm khẩn cấp trên máy bay Vietnam Airlines

Hành khách được diễn tập tình huống thoát hiểm khẩn nguy từ máy bay qua cầu phao. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) vừa tổ chức buổi diễn tập quy trình thoát hiểm khẩn cấp trên mặt đất với máy bay Airbus A320 tại Hangar của Công ty kỹ thuật máy bay VAECO, Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, Hà Nội vào tối ngày 10/10.

Tình huống giả định được đặt ra là: tại Sân bay Nội Bài, máy bay chở 186 hành khách chuẩn bị thực hiện chuyến bay DT01, chặng bay Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh. Trong điều kiện khai thác tốt, phi hành đoàn chuẩn bị trước chuyến bay theo quy định. Tổ lái nhận huấn luyện cất cánh theo kế hoạch.

Tuy nhiên trong khi chạy đà, một động cơ cảnh báo lỗi, tổ bay quyết định đình chỉ cất cánh. Máy bay xông ra khỏi đường cất hạ cánh. Đánh giá mức độ rủi ro cao, tổ bay thực hiện quyền quyết định thoát hiểm khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận quyết định thoát hiểm, tổ tiếp viên đã thực hiện phương thức thoát hiểm khẩn cấp gồm đánh giá điều kiện bên ngoài, xác định lối ra có thể sử dụng và lối ra không thể sử dụng theo quy ước đã thống nhất của Cục Hàng không Việt Nam. Tổ tiếp viên mở cửa thoát hiểm và hướng dẫn hành khách thoát hiểm, sử dụng các khẩu lệnh theo tiêu chuẩn. Tiếp viên tại các cửa lối ra không thể sử dụng chặn cửa, hướng dẫn hành khách đến các lối ra có thể sử dụng theo khẩu lệnh chuẩn.

Đánh giá buổi diễn tập đã đáp ứng các yêu cầu về thời gian, quy trình thoát hiểm khẩn cấp đạt hiệu quả tốt, theo ông Hồ Minh Tấn, Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines cũng là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam thực hiện quy trình diễn tập thực tế trên máy bay thật.

“Cuộc diễn tập là rất cần thiết cho ngành Hàng không dân dụng Việt Nam. Các sự cố tai nạn hàng không có thể xảy ra nên việc ứng phó giải cứu khẩn nguy hành khách, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của hành khách là quan trọng,” ông Tấn nói.

Vietnam Airlines tiên phong trong đảm bảo an toàn khai thác bay Trong suốt hơn 30 năm thành lập và phát triển, Vietnam Airlines luôn xác định an toàn là nguyên tắc số một, không thể đánh đổi và là nền tảng cốt lõi trong mọi hoạt động của Hãng.

Khẳng định ngành Hàng không Việt Nam đã duy trì thành tích 27 năm không để xảy ra bất cứ tai nạn, sự cố thiệt hại tài sản máy bay, con người, vị Cục phó Cục Hàng không Việt Nam chia sẻ, có được thành tích đáng tự hào này, các hãng hàng không thường xuyên huấn luyện đào tạo, tổ chức thực binh diễn tập, kiểm tra công tác khẩn nguy, ứng phó tình huống khẩn cấp và trước khi nhận chủng loại máy bay mới để đưa vào khai thác đều diễn tập để đánh giá tình huống khẩn nguy.

“Việc diễn tập chứng minh năng lực khai thác đảm bảo an toàn tuyệt đối. Qua việc diễn tập này, Vietnam Airlines Group đã chấp hành các quy định an toàn của bộ quy chế an toàn hàng không cũng như đảm bảo quy tắc duy trì an toàn ứng phó các tình huống khẩn nguy,” ông Tấn đánh giá.

Qua buổi diễn tập quy trình thoát hiểm khẩn cấp trên mặt đất, cán bộ, nhân viên Vietnam Airlines sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Lê Hồng Hà, Tổng Giám đốc Vietnam Airlines nhấn mạnh thông qua buổi diễn tập, Vietnam Airlines có thể đánh giá hiệu quả công tác huấn luyện quy trình khẩn nguy và an toàn khoang khách máy bay; đánh giá quy trình khẩn nguy thoát hiểm khẩn cấp và trên mặt nước; độ tin cậy của hệ thống trang thiết bị khẩn nguy. Đây là dịp để chứng minh năng lực thoát hiểm trên các loại máy bay, đáp ứng yêu cầu của nhà chức trách và tài liệu kế hoạch ứng phó khẩn nguy của Vietnam Airlines.

“Qua buổi diễn tập, toàn thể cán bộ, nhân viên Vietnam Airlines sẽ nâng cao ý thức trách nhiệm, kỹ năng chuyên môn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, góp phần khẳng định vị thế của Vietnam Airlines là một trong những hãng hàng không an toàn hàng đầu khu vực và thế giới,” ông Hà quả quyết.

Với phương châm “an toàn là số 1”, diễn tập khẩn nguy là hoạt động được Vietnam Airlines thực hiện với nhiều nội dung như: nâng cao kỹ năng giải quyết trong tình huống thoát hiểm ở trên không, mặt đất, dưới nước; nâng cao kỹ năng xử lý tình huống của phi công, tiếp viên; huấn luyện kỹ năng chăm sóc, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ ban đầu với hành khách, tổ bay, tổ tiếp viên trong chuyến bay bị nạn…/.