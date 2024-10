Hơn 40% số ca tử vong của người nước ngoài tại Hàn Quốc không rõ nguyên nhân

Từ năm 2018-2022, 6.771 ca tử vong (44,2%) được cho là do các nguyên nhân không rõ ràng - cao hơn đáng kể so với số ca tử vong là công dân Hàn Quốc với lý do không rõ ràng.

Xếp hàng chờ tham gia hội chợ việc làm dành cho sinh viên nước ngoài tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc tế Cảng Busan. Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Một báo cáo của Bộ Tư pháp Hàn Quốc (MOJ) ngày 19/10 cho biết Chính phủ nước này đã không xác định được nguyên nhân gây ra hơn 40% số ca tử vong của công dân nước ngoài tại Hàn Quốc trong những năm gần đây.

Từ năm 2018-2022, có 15.325 công dân nước ngoài đã tử vong tại Hàn Quốc. Tổng cộng có 7.698 người trong số họ, hay 50%, được xác nhận đã chết vì bệnh tật, tiếp theo là do tai nạn xe hơi (211 người), nguyên nhân tự nhiên (177 người), ngã (155 người), tự làm hại bản thân (152 người), thiên tai (71 người), đuối nước (61 người), bị sát hại (19 người) và nghiện ngập (10 người).

Đáng chú ý nhất là, 6.771 ca tử vong (44,2%) được cho là do các nguyên nhân “khác," nghĩa là lý do không rõ ràng. Con số này cao hơn đáng kể so với số ca tử vong là công dân Hàn Quốc với lý do không rõ ràng.

Theo số liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc (KOSTAT) công bố, nguyên nhân tử vong số 1 của người Hàn Quốc năm 2022 là ung thư, tiếp theo là bệnh tim, dịch COVID-19 và viêm phổi. “Những nguyên nhân khác” không nằm trong số 10 nguyên nhân hàng đầu được liệt kê.

Việc tiết lộ nguyên nhân tử vong của những người không phải công dân Hàn Quốc diễn ra trong bối cảnh Chính phủ Hàn Quốc đang tăng cường nỗ lực thu hút thêm lao động nước ngoài.

Theo số liệu của MOJ, số lượng cư dân nước ngoài tại Hàn Quốc đã vượt quá 2,5 triệu người vào năm ngoái, bao gồm cả những người cư trú bất hợp pháp.

Con số này dự kiến sẽ tiếp tục tăng khi Chính phủ Hàn Quốc đang cố gắng lấp đầy khoảng trống lao động ngày càng tăng ở nước này bằng lao động từ các quốc gia khác trong bối cảnh tỷ lệ sinh vẫn thấp.

Nghị sỹ Cha Gyu Geun thuộc đảng đối lập nhỏ Tái thiết Hàn Quốc cho rằng dữ liệu thống kê về nguyên nhân tử vong của người nước ngoài là thông tin cơ bản, thiết yếu mà các nhà hoạch định chính sách nước này cần có, đồng thời nói thêm rằng KOSTAT nên chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu chính xác và chi tiết hơn.

Hiện nay, dữ liệu liên quan đến người nước ngoài ở Hàn Quốc chủ yếu được tập hợp bởi Bộ Lao động và Việc làm Hàn Quốc.

Dữ liệu này bao gồm thông tin về những người làm việc tại Hàn Quốc thông qua Hệ thống Giấy phép Lao động cũng như số liệu thống kê về tai nạn lao động và bảo hiểm chi trả cho họ./.

