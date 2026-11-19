Theo thông tin từ Bộ Công Thương, Diễn đàn Kết nối chiến lược phát triển Việt Nam và khu vực Tây Nam Trung Quốc sẽ khai mạc sáng 20/11 tại Trung tâm Hội nghị Hải Cảnh Vân Nam, thành phố Côn Minh. Sự kiện Bộ Công Thương Việt Nam chủ trì, phối hợp với Chính quyền nhân dân tỉnh Vân Nam, Trung Quốc tổ chức. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự kiến sẽ tham dự diễn đàn.

Theo Ban tổ chức, đây là diễn đàn kết nối Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc có quy mô lớn nhất từ trước tới nay, với hơn 800 đại biểu đăng ký tham dự, đến từ 570 doanh nghiệp hai nước.

Phía Việt Nam có 6 Bộ trưởng các Bộ Công Thương, Tài chính, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo 10 tỉnh, thành phố, gồm: Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang, Lai Châu, Hải Phòng, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Đồng Nai… và 130 đại biểu doanh nghiệp. Phía Trung Quốc có lãnh đạo 5 địa phương khu vực Tây Nam gồm Vân Nam, Quảng Tây, Trùng Khánh, Tứ Xuyên, Quý Châu.

Sẵn sàng cho phiên giao thương trực tiếp

Sáng 19/11, Ban tổ chức tổng duyệt toàn bộ chương trình tại Trung tâm Hội nghị Hải Cảnh Vân Nam. Đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, đoàn Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam đã có mặt để chuẩn bị cho sự kiện.

Theo chương trình, phiên giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp hai nước diễn ra tại khu trưng bày từ 8 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 20/11, trước phiên chính thức. Doanh nghiệp được bố trí theo nhóm lĩnh vực để gặp gỡ, trao đổi cơ hội hợp tác. Lãnh đạo cấp cao hai nước dự kiến tham quan khu trưng bày trước khi vào hội trường.

Khu quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các dự án đầu tư trọng điểm của Việt Nam dự kiến có 30 gian, mỗi gian khoảng 5 m², được trang bị màn hình, tài liệu và video giới thiệu. Một số địa phương, trong đó có Đắk Lắk và Lạng Sơn, đã mời doanh nghiệp tham gia trưng bày, giới thiệu danh mục dự án kêu gọi đầu tư tới đối tác khu vực Tây Nam Trung Quốc.

Doanh nghiệp yến sào Nha Trang của Việt Nam giới thiệu sản phẩm tại Hội chợ biên giới Trung - Việt ở Hà Khẩu tháng 11/2026. (Ảnh: Công Minh nhật báo)

Doanh nghiệp Việt Nam tham gia đoàn giao dịch thương mại và đầu tư của Bộ Công Thương tại Côn Minh từ ngày 18-21/11. Cục Xúc tiến thương mại tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ cuối tháng 10/2026, ưu tiên lãnh đạo doanh nghiệp có thẩm quyền quyết định hợp tác, đầu tư và doanh nghiệp có biên bản ghi nhớ đề xuất trao tại diễn đàn.

Theo lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại, số doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham gia đến nay cao hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Kỳ vọng thúc đẩy hợp tác bằng các dự án hợp tác cụ thể

Theo thống kê của Ban tổ chức hai nước, doanh nghiệp đã đăng ký 58 biên bản ghi nhớ dự kiến giao kết tại diễn đàn. Các lĩnh vực được quan tâm gồm dịch vụ logistics, vận tải hàng không, đường sắt, năng lượng, đầu tư vào khu công nghiệp, nông sản, thực phẩm và thương mại xuất nhập khẩu qua biên giới.

Doanh nghiệp Việt Nam kỳ vọng diễn đàn góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về hạ tầng, dịch vụ logistics để giảm chi phí vận chuyển; mở rộng thị trường cho nông sản, trái cây; đồng thời tìm kiếm đối tác công nghệ và nguồn vốn cho năng lượng tái tạo, chế biến khoáng sản và công nghiệp chế biến, chế tạo.

Về phía Trung Quốc, doanh nghiệp Vân Nam quan tâm mở rộng thị trường Việt Nam cho các sản phẩm thế mạnh như nhôm xanh, sản phẩm quang điện silic, pin năng lượng mới, kim loại quý hiếm và hóa chất cơ bản.

Ngay khi đến Côn Minh, ông Dương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đã làm việc với các nhà đầu tư Việt Nam tại Lào Cai cùng đại diện thương hội, hiệp hội doanh nghiệp Trung Quốc tại Vân Nam. Các bên trao đổi về đầu tư khu, cụm công nghiệp; năng lượng tái tạo; sản xuất, chế biến nông, lâm sản; vật liệu xây dựng và khai thác, chế biến khoáng sản.

Ông Dương Quốc Huy nhấn mạnh Lào Cai là cửa ngõ kết nối giao thương giữa Việt Nam với khu vực Tây Nam Trung Quốc, đồng thời cho biết địa phương ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường.

Doanh nghiệp hai bên kỳ vọng diễn đàn góp phần chuyển các định hướng hợp tác của lãnh đạo cấp cao thành đơn hàng và dự án cụ thể, trong đó có các dự án kết nối đường sắt, mô hình cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới./.

Việt Nam-Trung Quốc tọa đàm trao đổi kinh nghiệm về đào tạo nhân tài Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tin tưởng những kinh nghiệm của Đại học Thâm Quyến sẽ là nguồn tham khảo có giá trị cho Việt Nam trong quá trình hoàn thiện chính sách phát triển nhân tài quốc gia.