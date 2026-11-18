Ngày 18/11, Hội chợ khách sạn và thực phẩm quốc tế châu Á lần thứ 3 (The 3rd Asia International Hotel Supplies and Catering Expo – AHSE) đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Cotai Expo, Khu phức hợp The Venetian Macao, Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc).

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong (Trung Quốc), sự kiện do Puissant Group (Macau, Trung Quốc) chủ trì, phối hợp cùng Tập đoàn triển lãm quốc tế CEMS GLOBAL (Mỹ) và nhiều hiệp hội, doanh nghiệp uy tín trong khu vực đồng tổ chức.

Bên cạnh sự bảo trợ của các cơ quan xúc tiến thương mại và hiệp hội ngành hàng tại Macau cùng Trung Quốc đại lục, hội chợ năm nay còn có sự tham gia đồng hành từ phía Việt Nam thông qua Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV) và Hệ sinh thái Ẩm thực và Đồ uống Việt Nam (Vietnam Food &Beverage Ecosystem).

Đáng chú ý, tại kỳ hội chợ năm nay, Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) lần đầu tiên thiết lập gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm đặc trưng và nông sản xuất khẩu chủ lực như càphê, gạo, bánh gạo, bánh tráng, các sản phẩm từ dừa, chè, nước yến và hạt điều.

Ngay khi mở cửa, gian hàng của Tổng lãnh sự quán đã thu hút sự quan tâm, ghé thăm của đông đảo khách tham quan và đối tác quốc tế. Hoạt động này nhằm xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác tại Macau (Trung Quốc) cũng như thị trường Khu vực Vịnh Lớn (Quảng Đông-Hong Kong- Macau).

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại sự kiện, bà Vũ Thị Thúy, Phó Tổng lãnh sự, Trưởng Thương vụ Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), nhận định quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Macau (Trung Quốc) còn rất nhiều tiềm năng phát triển. Hằng năm, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Macau (Trung Quốc) đạt gần 200 triệu USD.

Riêng trong 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch đạt 175 triệu USD; trong đó Việt Nam xuất khẩu khoảng 166 triệu USD (chủ yếu là máy móc, phụ tùng, nông sản, thực phẩm và hoa quả) và nhập khẩu từ Macau (Trung Quốc) khoảng 8,3 triệu USD (chủ yếu là máy móc, dụng cụ trò chơi).

Về đầu tư, Macau (Trung Quốc) hiện đứng thứ 41 tại Việt Nam với 21 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 211 triệu USD. Trong 10 tháng đầu năm, Macau (Trung Quốc) ghi nhận thêm một dự án mới trị giá 100.000 USD cùng một số dự án điều chỉnh tăng vốn khoảng 17 triệu USD, cho thấy đà tăng trưởng tích cực trong hợp tác hai bên.

Cùng tham gia triển lãm, ông Chử Hồng Minh, Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV), cho biết đoàn doanh nghiệp Việt Nam mang đến sự kiện hai mục tiêu chính: truyền tải thông điệp về hành trình định vị Việt Nam trở thành một trong những điểm đến du lịch ẩm thực hàng đầu châu Á và thế giới đến năm 2030; đồng thời giới thiệu các sản phẩm văn hóa ẩm thực tiêu biểu nhằm từng bước đưa Macau trở thành cầu nối tiếp cận thị trường Trung Quốc.

Theo ông, sau các sự kiện lớn tại Quảng Châu và Hong Kong (Trung Quốc), việc hiện diện tại Macau (Trung Quốc) nằm trong chiến lược kết nối toàn diện hệ sinh thái du lịch - ẩm thực Việt Nam với các trung tâm kết nối quốc tế tại thị trường trọng điểm Trung Quốc.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Thùy An, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam (RAV), Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AN DU HOSPITALITY, chia sẻ doanh nghiệp kỳ vọng thông qua diễn đàn này sẽ đồng hành cùng hiệp hội quảng bá hình ảnh đất nước, đặc biệt là điểm đến di sản Huế cùng các sản phẩm thế mạnh như du thuyền, hệ thống nhà hàng ven sông và vườn di sản. Bà nhấn mạnh việc lan tỏa giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc tới đối tác quốc tế sẽ góp phần giúp Việt Nam trở thành điểm đến ngày càng nổi bật tại khu vực Đông Nam Á.

Bà Nguyễn Thị Thùy An, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam, Nhà sáng lập kiêm Tổng Giám đốc AN DU HOSPITALITY trả lời phỏng vấn TTXVN. (Ảnh: Lê Anh/TTXVN)

Tại khu vực trưng bày của Việt Nam, các sản phẩm đồ uống thu hút sự chú ý lớn của khách quốc tế.

Anh Pun Chi Luo - một khách tham quan địa phương - bày tỏ sự ưa chuộng đặc biệt đối với càphê phin và càphê sữa đá Việt Nam, đánh giá thức uống này có hương vị độc đáo, đậm đà và ngọt dịu hơn so với càphê Âu Mỹ, rất phù hợp với thị hiếu của nhiều đối tượng khách hàng.

Với định hướng liên kết doanh nghiệp toàn cầu, tận dụng lợi thế cửa ngõ Macau (Trung Quốc) để mở rộng xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc, hội chợ năm nay áp dụng mô hình “Một triển lãm, hai địa điểm” nhằm tạo động lực kép thúc đẩy giao thương.

Không gian trưng bày được quy hoạch thành 10 khu vực chuyên đề, giới thiệu đa dạng các mặt hàng từ thực phẩm, đồ uống, nguyên liệu chế biến, gia vị đến đồ dùng khách sạn và máy móc đóng gói.

Theo Ban tổ chức, sự kiện quy tụ hơn 1.000 đơn vị triển lãm cùng trên 100 nhà thu mua quốc tế.

Điểm nhấn của hội chợ là các phiên kết nối giao thương trực tiếp 1-1 được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước khai mạc, giúp doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác toàn cầu, đồng thời đóng góp thiết thực vào chiến lược đa dạng hóa kinh tế của Macau.

Hội chợ khách sạn và thực phẩm quốc tế châu Á lần thứ 3 diễn ra trong ba ngày, từ 18 đến 20/11./.

Khai mạc Hội chợ kết nối giao thương Việt Nam-Campuchia năm 2026 Hội chợ dự kiến thu hút 150 gian hàng của 200 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất, kinh doanh của Việt Nam và Campuchia tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm.