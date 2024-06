Hưng Yên: Khởi tố nhóm đối tượng 'tuổi teen' cướp tài sản lúc nửa đêm

Chiều 5/6, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an huyện Văn Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Đ.Tr. H. (sinh năm 2008, trú tại xã Long Hưng, huyện Văn Giang); H.Đ.Ph. (sinh năm 2009), Đ.D.T. (sinh năm 2008), Ph.T.D. (sinh năm 2008), cùng trú tại xã Tân Tiến, huyện Văn Giang.

Cụ thể, vào khoảng 2 giờ 40 phút, ngày 30/5, anh Ng.V.M (sinh năm 2008, trú tại tỉnh Nghệ An) điều khiển xe môtô chở anh L.A.Th (sinh năm 2007, trú tại tỉnh Thanh Hóa) đi trên đường Tô Quyền hướng về xã Long Hưng (huyện Văn Giang).

Khi đi đến cầu vượt thuộc đoạn đường đôi địa phận xã Long Hưng thì hai người này bị nhóm nam thanh niên chặn đầu xe, dùng đao, kiếm đe dọa cướp 1 điện thoại di động iPhone 11 Promax, 1 lắc tay và một số vật dụng khác.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Văn Giang đã triển khai xác lập chuyên án và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị lần theo dấu vết và truy bắt nhóm đối tượng gây án.

Đến ngày 2/6, Đội Cảnh sát Hình sự (Công an huyện Văn Giang) đã bắt giữ được 4 đối tượng.

Công an huyện Văn Giang đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

