Hưng Yên: Những chiếc xuồng thắm tình quân dân nơi vùng ngập lũ

Lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên di dời người dân xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Những ngày qua, hầu hết các vùng bãi của tỉnh Hưng Yên bị ngập nặng, nhiều khu dân cư bị cô lập khi nước các con sông dâng cao.

Với tinh thần "tương thân tương ái", chính quyền địa phương, các lực lượng vũ trang, người dân cùng "đồng tâm hiệp lực" vượt qua mọi khó khăn.

Đặc biệt, hình ảnh những "chiếc xuồng quân dân" đi lại trong vùng thiên tai đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với người dân vùng lũ.

Là xã nằm ven sông Hồng, xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên có 1.700 hộ với trên 7.500 nhân khẩu bị ảnh hưởng do lũ. Tất cả các lối ra vào xã đều bị ngập sâu, do vậy, cách duy nhất để người dân trong xã có thể ra ngoài là sử dụng xuồng cứu sinh.

Đã gần 4 ngày trôi qua, Trung tá Lê Thế Sơn, Phó trưởng Công an xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên vẫn nhớ như in hình ảnh các cán bộ, chiến sỹ lực lượng công an, quân đội giúp người dân trong xã đi sơ tán bằng chiếc xuồng cứu sinh.

Anh Sơn nhớ lại, chiều 11/9, nước sông Hồng lên nhanh ngập trắng cánh đồng, tất cả các lối ra vào xã đều bị cô lập. Dù địa phương đã lên phương án sơ tán người dân đến nơi an toàn từ trước nhưng nước lên quá nhanh, lại mưa lớn nên công tác triển khai gặp nhiều khó khăn, cần đến sự hỗ trợ của thành phố và các lực lượng vũ trang.

Lực lượng vũ trang tỉnh Hưng Yên di dời người dân xã Phú Cường, thành phố Hưng Yên đến nơi an toàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Tuyến đường chính dẫn vào xã bị ngập sâu đến 1,5m, nước chảy xiết nên việc sơ tán người dân đến nơi an toàn nhanh chóng được triển khai với phương châm "Tính mạng, an toàn của người dân là trên hết, trước hết."

Thành phố Hưng Yên và các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sỹ giúp địa phương di tản, với số lượng lên đến hàng nghìn người, chủ yếu người già, trẻ em. Để việc sơ tán được tiến hành nhanh chóng, các lực lượng vũ trang đã đồng tâm hiệp lực sử dụng phao, xuồng cứu sinh để đưa nhân dân đến nơi sơ tán an toàn - Trung tá Lê Thế Sơn nói.

Tuyến đường độc đạo dẫn vào xã Phú Cường bị ngập sâu đã trở thành bến thuyền bất đắc dĩ. Để cuộc sống của người dân không bị đảo lộn, chính quyền địa phương đã bố trí lực lượng để đẩy xuồng cứu sinh giúp người dân qua lại.

Từ ngày xã bị mưa lũ, anh Phạm Quốc Việt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Phú Cường luôn túc trực để hỗ trợ người dân. Nước ở khu vực này có thời điểm ngập sâu đến gần đầu người nhưng anh cùng các lực lượng trong xã vẫn dầm mình trong nước, đẩy xuồng cứu sinh giúp người dân qua lại. Bất kể ngày hay đêm, mưa to hay nước lớn khi mọi người cần, các anh lại sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Anh Phạm Quốc Việt cho biết: "Bão số 3 đi qua, người dân trong xã chưa khắc phục xong lại phải tiếp tục ứng phó với lũ. Khu vực này chưa bao giờ xảy ra lũ lớn như vậy nên đơn vị phải huy động toàn bộ lực lượng cùng công an xã hỗ trợ cuộc sống của người dân không bị xáo trộn. Tuy có chút vất vả nhưng giúp được cho người dân, chúng tôi luôn sẵn sàng để hoàn thành nhiệm vụ."

Tưởng chừng chuyến về thăm gia đình của bà Phạm Thị Hoa, trú tại tỉnh Đắk Lắk đã không thành hiện thực, bởi nước bao vây không thể vào được làng. Được các lực lượng vũ trang hỗ trợ bằng xuồng cứu sinh để qua nơi nước lớn, bà Hoa rất xúc động.

Bà Hoa chia sẻ, đúng là "tình quân dân như cá với nước," các chiến sỹ đã không ngại khó, ngại khổ dầm mình dưới nước giúp người dân vượt qua khó khăn.

Còn đối với chị Nguyễn Thị Hường, xã Phú Cường, chuyến đò đặc biệt nhất trong đời sẽ mãi in đậm trong lòng về hình ảnh những người chiến sỹ "vì nước quên thân vì dân phục vụ" bởi những ngày qua nếu không có chiếc xuồng cứu sinh, chị sẽ phải nghỉ làm, đời sống sinh hoạt sẽ gặp rất nhiều khó khăn do lũ.

Hiện, các lực lượng chức năng thành phố Hưng Yên đã hoàn thiện chiếc cầu phao để thuận tiện việc đi lại của người dân. Lũ trên các sông cũng đang rút, cuộc sống sinh hoạt sẽ sớm trở lại bình thường nhưng hình ảnh về "chiếc xuồng quân dân" sẽ còn mãi trong lòng mỗi người dân nơi đây./.

Hưng Yên tập trung đảm bảo an toàn hệ thống đê điều Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tăng cường kiểm tra hệ thống đê điều, thực hiện nghiêm công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ theo cấp báo động.