Hy Lạp: Đền Parthenon hiện ra trọn vẹn sau nhiều thập kỷ

Lần đầu tiên sau 15 năm, người dân Athens và du khách đến thăm thủ đô Hy Lạp đã có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn Đền Parthenon do công trình này không còn bị các giàn giáo che khuất.

Các khung thép được dựng lên để phục vụ công tác bảo tồn dọc mặt tiền phía Tây của ngôi đền có niên đại từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên vừa được tháo dỡ, cho phép du khách có thể ngắm nhìn trọn vẹn Di sản Thế giới đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Quyết định dỡ bỏ giàn giáo của Cơ quan Bảo tồn Di tích Acropolis đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong dự án trùng tu kéo dài, giúp Đền Parthenon một lần nữa hiện ra trọn vẹn với hình ảnh hùng vĩ.

Trong gần 2 thập kỷ qua, các giàn giáo bằng sắt chắc chắn đã che khuất một số chi tiết và làm thay đổi trải nghiệm thẩm mỹ tại khu vực Hòn Đá Linh Thiêng.

Mặc dù vậy, việc dỡ bỏ giàn giáo chỉ là tạm thời. Công việc trùng tu và bảo trì sẽ tiếp tục trong tháng 11 tới và dự kiến hoàn thành vào mùa Xuân năm 2026.

Tuy nhiên, nhiều khả năng hệ thống giàn giáo sẽ hiện đại hơn, nhỏ hơn, linh hoạt hơn để không che khuất toàn bộ mặt tiền của ngôi đền.

Acropolis cho đến nay là địa điểm nổi tiếng thu hút nhiều du khách nhất ở Hy Lạp.

Theo báo cáo của Cơ quan thống kê Hy Lạp (ELSTAT), điểm đến này đã đón khoảng 4,5 triệu lượt du khách trong năm 2024./.

