K. Jenner: Từ siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới đến nữ hoàng kinh doanh

Chân dài đình đám Kendall Jenner đã lọt vào danh sách “30 Under 30” của Tạp chí Forbes, trở thành một trong những siêu mẫu trẻ xuất sắc nhất hiện nay.

Không chỉ là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất nhì thế giới thời trang và làm đẹp, Kendall Jenner còn vô cùng thành công trong lĩnh vực kinh doanh.

Chân dài đình đám đã lọt vào danh sách “30 Under 30” của Tạp chí Forbes, trở thành một trong những siêu mẫu trẻ xuất sắc nhất hiện nay.

Siêu mẫu kiếm tiền giỏi nhất thế giới

Kendall Jenner xuất hiện lần đầu trước công chúng khi tham gia chương trình “Keeping Up With The Kardashians” cùng các anh chị em của mình. Cô thu hút được sự chú ý với khả năng đặc biệt trong việc tiếp thị sản phẩm và gây ảnh hưởng đến mọi người. Khoảng thời gian đó, chân dài sinh năm 1995 luôn nói về mơ ước được trở thành người mẫu.

Mong ước của Kendall cuối cùng đã thành hiện thực vào khi cô ký hợp đồng với Công ty quản lý danh tiếng Wilhelmina Models ở tuổi 14. Kể từ đó, sự nghiệp người mẫu của Kendall Jenner thực sự thăng hoa.

Cô nhanh chóng trở thành gương mặt được yêu thích trên sàn diễn, được mệnh danh là “Nữ hoàng sàn catwalk” và trình diễn cho các hãng thời trang lớn như Marc Jacobs, Versace, Dior, Dolce & Gabbana,… ở Tuần lễ thời trang Milan, Paris và New York.

Đáng chú ý nhất, cô đã kiếm được hàng triệu USD sau khi trình diễn tại Victoria’s Secret Fashion Show vào năm 2015, 2016 và 2018.

Theo thống kê của tạp chí Forbes, Kendall Jenner là người mẫu có thu nhập cao nhất thế giới trong năm 2017 với 22,5 triệu USD (khoảng 525 tỷ đồng).

Biểu tượng thời trang đầy quyền lực

Vốn là một trong những siêu mẫu sở hữu gu thời trang dẫn đầu xu hướng, phong cách của Kendall Jenner là nguồn cảm hứng vô tận cho nhiều cô gái.

Nhận biết được thế mạnh của mình, chân dài đã kết hợp với em gái là Kylie Jenner tạo nên thương hiệu The Kendall & Kylie Collection cùng thiết kế trang sức và quần áo vào năm 2013. Hai chị em cũng cộng tác với những hãng mỹ phẩm, giày và túi xách nổi tiếng để phát triển thương hiệu, từng bước tạo dựng nên đế chế thời trang của riêng mình.

Từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, Kendall hy vọng sức ảnh hưởng và những sáng tạo của mình thông qua mảng thời trang và làm đẹp sẽ truyền cảm hứng toàn diện đến phụ nữ, giúp họ tự tin vào bản thân hơn: “Tôi muốn khuyến khích mọi người cảm thấy mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và thể hiện vẻ đẹp của riêng mình, đồng thời hỗ trợ những người phụ nữ khác. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều độc đáo và khác biệt."

Bên cạnh đó, Kendall Jenner từng chia sẻ rằng bản thân là người ủng hộ nữ quyền và không ngại nói ra niềm tin và lý tưởng xã hội của mình.

Một số hoạt động Kendall từng tham gia để ủng hộ phong trào như Chiến dịch Mùa Xuân 2017 của La Perla, xuất hiện trong video đặc biệt mừng ngày Quốc tế Phụ nữ của Tạp chí W,…

Không ngừng nỗ lực và phát triển

Kendall Jenner được tiếp xúc với sự nổi tiếng từ nhỏ khi là thành viên của gia đình Kardashian-Jenner. Bên cạnh việc sở hữu nguồn tài nguyên quý giá nhờ xuất thân đặc quyền, cô còn nhận được nền giáo dục tốt nhất, được bao quanh bởi những người thành công và một gia đình luôn ủng hộ.

Những bước đệm hoàn hảo đó đã đưa Kendall đến gần hơn với sự thành công, tuy nhiên để có thể trụ vững và tỏa sáng trên đỉnh cao đó, siêu mẫu đã không ngừng nỗ lực.

Những năm gần đây, cô đã quyết định tách khỏi gia đình và tập trung phát triển bản thân. Chân dài từng chia sẻ, cô mong muốn mọi người biết đến mình thông qua sự nghiệp chứ không phải từ gia đình.

Chính vì vậy mà trong những năm qua, Kendall Jenner dường như không bỏ sót bất kỳ cơ hội nào và lấn sân sang mọi lĩnh vực. Từ việc trở thành người mẫu trên sàn diễn cho các thương hiệu thời trang danh giá nhất thế giới cho đến việc kinh doanh dòng quần áo và mỹ phẩm của riêng mình. Cô thậm chí còn tung ra một ứng dụng thời trang và làm đẹp có tên Kendall Jenner Official vào năm 2016.

Sau nhiều năm nỗ lực, chân dài đã sở hữu khối tài sản ấn tượng và tạo dựng được một thương hiệu được nhiều người săn đón.

Kendall Jenner là bằng chứng cho thấy sự chăm chỉ, quyết tâm và không ngừng học hỏi sẽ giúp đạt được thành công. Giờ đây, khi nhắc đến gia đình Kardashian-Jenner, Kendall không hề bị lép vế bởi các thành viên khác trong gia đình.

“Nữ hoàng” trong thế giới kinh doanh

Kendall Jenner mới đây đã được Tạp chí Forbes vinh danh “Người trẻ thành công dưới 30 tuổi” nhờ vào những chiến thắng trong hành trình kinh doanh của mình.

Cô là thành viên thứ ba của gia đình Kardashian-Jenner từng có tên trong danh sách, sau chị gái Kim Kardashian và em gái Kylie Jenner.

Xuất hiện trên trang bìa ấn phẩm, Kendall Jenner vẫn gây thu hút cho công chúng bởi thần thái và vẻ quyến rũ.

Khác với các chị em trong nhà chuyên tâm trong việc kinh doanh thời trang và mỹ phẩm, Kendall Jenner lọt vào danh sách danh giá này với vai trò là một doanh nhân nhờ thương hiệu rượu Tequila 818 được ra mắt vào năm 2021, sau một thời gian dài nghiên cứu và tự tay chọn lọc nguyên liệu.

Mặc dù lịch trình làm việc luôn bận rộn nhưng siêu mẫu vẫn tìm được thời gian để phát huy khả năng kinh doanh của mình. Lần đầu tiên cho ra mắt 818 Tequila, Kendall hoàn toàn không đưa tên mình vào thương hiệu.

Người mẫu 28 tuổi chia sẻ: “Tôi muốn mọi người thích đồ uống vì chất lượng của chúng chứ không phải vì tôi là một phần của thương hiệu."

Với những hiểu biết sâu sắc và tinh thần học hỏi không ngừng của nhà sáng lập, 818 Tequila nhanh chóng trở thành thương hiệu cao cấp, đồng thời mang đến cho cô nhiều thành công ở lĩnh vực kinh doanh. Theo Forbes, cô đã kiếm được khoảng 25 triệu USD doanh thu chỉ trong năm 2022 khi chỉ mới 27 tuổi.

Theo câu chuyện trang bìa của Kendall Jenner trên Forbes, mặc dù cô nhận thấy sự cạnh tranh ngày càng gia tăng trong lĩnh vực Tequila, nhưng Jenner tin rằng đó là “một thử thách lành mạnh," cô nói với tạp chí. “Nó chỉ khiến tôi có thôi thúc trở nên hoàn thiện hơn.”

Sau khi Tạp chí Forbes công bố danh sách, bên cạnh những lời công nhận, tán thưởng dành cho Kendall thì vẫn có không ít người cho rằng cô không xứng đáng. Thực tế, không có bất kỳ tiêu chuẩn nào để đo lường sự thành công. Những câu chuyện khiến họ được vinh danh là minh họa cho những mục tiêu và khát vọng nghề nghiệp mà bất kỳ ai cũng có thể đạt được nếu đủ nỗ lực và phấn đấu./.

Forbes: Rihanna là nữ ca sỹ giàu nhất thế giới với tài sản 1,7 tỷ USD Theo Forbes, khoảng 1,4 tỷ USD trong khối tài sản của Rihanna thu được từ công ty kinh doanh mỹ phẩm Fenty Beauty, một thương hiệu mà Rihanna hợp tác phát triển cùng tập đoàn hàng hiệu xa xỉ LVMH.