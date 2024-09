Khắc phục hậu quả sau bão: Các tuyến đường ở Hà Nội đã lưu thông thông suốt

Giao thông đường Dương Văn Bé (Hà Nội) đã hoạt động trở lại sau khi lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ. (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Tối 8/9, tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết cơn bão số 3 đi qua để lại những hậu quả hết sức nặng nề trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Để nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão, Trung tướng Nguyễn Hải Trung Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã yêu cầu lãnh đạo Công an cấp huyện chỉ đạo Công an xã, phường thị trấn tham mưu cấp ủy, chính quyền, địa phương rà soát, kiểm tra huy động các lực lượng nhanh chóng khắc phục hậu quả cơn bão số 3.

Trước mắt giải quyết tình trạng cây đổ, bật gốc, gãy cành, ngập úng trên các tuyến đường... để phục vụ người dân, lực lượng chức năng đi lại thông suốt, an toàn.

Đặc biệt, Giám đốc Công an thành phố yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ khắc phục hậu quả cơn bão.

Tính đến chiều cùng ngày, các đơn vị Công an thành phố đã phối hợp các lực lượng chức năng dọn dẹp hiện trường cơn bão số 3 để lại, bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân.

Hiện tại, các tuyến đường trên toàn thành phố đã thông suốt, sẵn sàng cho ngày 9/9, công sở, trường học hoạt động bình thường trở lại.

Mặc dù vậy, Công an thành phố Hà Nội cũng lưu ý do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, trên địa bàn Thủ đô vẫn còn khả năng xảy ra mưa lớn.

Trong quá trình di chuyển, người dân chú ý đi đúng làn đường, không chen lấn, chạy sai làn, đặc biệt tuân thủ sự điều tiết giao thông của các lực lượng cắm chốt trên đường.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố về công tác ứng phó với cơn bão số 3, 100% cán bộ, chiến sỹ tại các đơn vị đã được huy động trực chiến, ứng trực, tập trung phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó với mưa bão; đảm bảo chế độ thông tin thông suốt, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động, sẵn sàng phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo đúng phương châm “4 tại chỗ.”

Thống kê sơ bộ từ đêm 7/9 đến sáng 8/9, lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố và Công an quận, huyện, thị xã đã kịp thời điều động gần 300 lượt phương tiện cùng gần 2.000 lượt cán bộ, chiến sỹ phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, người dân địa phương tổ chức cứu nạn, cứu hộ 172 vụ cây đổ, bật gốc, gãy cành, nhà tốc mái... Qua đó, góp phần giảm thiểu thiệt hại do mưa bão, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

Theo báo cáo nhanh mới nhất, tính đến tối 8/9, trên địa bàn thành phố Hà Nội có 25.156 cây đổ và cành gãy, trong đó cây đổ là 24.807 cây, tập trung nhiều ở các địa bàn: Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm,… Cây đổ đã gây ra các thiệt hại về người và làm một số phương tiện giao thông, cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, trong đó có Công an vào cuộc triển khai thu dọn cây xanh gãy, đổ để đảm bảo các tuyến đường được lưu thông thông suốt./.

