Khánh Hòa: Xử lý nghiêm cơ sở không bảo đảm an toàn thực phẩm

Ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa kiểm tra tình hình bảo quản, chế biến thực phẩm tại Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Ngày 8/4, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024 của tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra công tác an toàn thực phẩm tại thành phố Nha Trang.

Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2024, đoàn liên ngành cấp tỉnh tập trung kiểm tra trách nhiệm chính quyền các cấp trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý. Đồng thời kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống về giấy phép an toàn thực phẩm theo quy định, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm... Từ ngày 9-19/4, đoàn tổng kiểm tra tất cả địa phương còn lại trong tỉnh.

Trong sáng 8/4, đoàn kiểm tra đột xuất tại kho đông lạnh thực phẩm gia súc, gia cầm của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Nhật Food NT, ở phường Vĩnh Hải, thành phố Nha Trang, với các mặt hàng, đùi gà góc tư đông lạnh, sườn sụn bò đông lạnh, cánh gà đông lạnh, thịt mông trâu đông lạnh không xương.

Đoàn niêm phong 3 thùng mẫu đùi gà góc tư, 3 thùng mẫu cánh gà góc tư để làm các kiểm nghiệm thực phẩm có liên quan.

Theo biên bản kiểm tra của đoàn, đơn vị trên chỉ xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở cũ số 36 đường 2/4; chưa xuất trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho việc kinh doanh thịt gia súc, gia cầm đông lạnh nhập khẩu ở địa chỉ mới (320/34 đường 2/4, cùng phường Vĩnh Hải).

Ông Phạm Minh Nhật, đại diện doanh nghiệp lý giải, cơ sở mới chuyển địa chỉ nên một số thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện. Trong quá trình kinh doanh, cơ sở luôn đặt tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu.

Trong quá trình kiểm tra tại kho đông lạnh, đoàn đã chỉ ra một số vấn đề liên quan đến pháp lý, công ty sẽ cố gắng khắc phục.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm, năm 2023 và quý 1/2024, toàn tỉnh tổ chức 502 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm, tiến hành thanh, kiểm tra gần 11.530 cơ sở thực phẩm.

Qua đó, xử lý hành chính 91 cơ sở với tổng số tiền xử phạt vi phạm hơn 1,26 tỷ đồng; đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với 5 cơ sở vi phạm; buộc tiêu hủy 100kg chả cá, gần 2,5 tấn thịt đông lạnh, gần 6 tấn rau củ quả, 17 con sò biển, 1.080 đơn vị sản phẩm thực phẩm...

Trước đó, ngày 7/4, trong cuộc họp khẩn với Ban Chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đinh Văn Thiệu yêu cầu Sở Y tế phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài liệu truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, có trọng tâm, trọng điểm để các đơn vị, địa phương thực hiện tuyên truyền có hiệu quả.

Đoàn kiểm tra của tỉnh cùng các địa phương kết hợp kiểm tra về an toàn thực phẩm với kiểm tra trật tự đô thị đối với các hộ kinh doanh thức ăn đường phố. Qua kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm, đình chỉ hoạt động cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm và công khai hành vi vi phạm, kết quả xử lý trên phương tiện thông tin đại chúng.

Cùng ngày, đoàn kiểm tra do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong và ngoài nhà trường Tiểu học Vĩnh Hiệp, thành phố Nha Trang.

Ông Đinh Văn Thiệu đánh giá cao công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong bếp ăn nhà trường; không ghi nhận quán ăn đường phố, vỉa hè quanh khu vực trường học.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp duy trì quy trình tổ chức bếp ăn tập thể, không được chủ quan, lơ là trong công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; liên tục kiểm tra các đơn vị cung cấp suất ăn bảo đảm an toàn cho học sinh.

Nếu xuất hiện tình trạng quán ăn, hàng rong trước cổng trường cần báo cho chính quyền địa phương để có hướng xử lý. Việc tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm xuất phát từ tình trạng gần đây trên địa bàn thành phố Nha Trang liên tục xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, rối loạn tiêu hóa do ăn quán hàng rong với số người mắc quy mô lớn.

Vụ nghi ngờ ngộ độc ở Khánh Hòa: Còn 24 học sinh đang điều trị ở bệnh viện Vụ rối loạn tiêu hóa sau khi ăn sáng trước cổng trường ở phường Vĩnh Trường (Nha Trang) có 39 học sinh liên quan, hiện còn 24 học sinh đang được chăm sóc, 1 ca tử vong chưa rõ nguyên nhân.

Cụ thể, cuối tháng 3, tại thành phố Nha Trang, hàng chục học sinh của một trường trung học phổ thông nhập viện ngay sau khi ăn thức ăn có liên quan đến gà ở các gánh hàng rong trước cổng trường. Các em đã xuất viện, sức khỏe ổn định.

Về vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 300 người do ăn phải cơm gà ở quán T.A (đường Bà Triệu, thành phố Nha Trang) vào ngày 11-12/3, công tác điều tra xác minh nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng thực hiện. Rất may, hai vụ trên đều không có thương vong về người.

Gần đây nhất, vào sáng 5/4, hàng chục học sinh ở phường Vĩnh Trường nhập viện sau khi ăn sáng do rối loạn tiêu hóa. Hiện tất cả học sinh đều được xuất viện, sức khỏe ổn định. Có một học sinh tử vong chưa rõ nguyên nhân, cơ quan chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân sự việc./.