Khánh thành bức Phù điêu Bài ca chiến thắng ở Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bức phù điêu có chiều cao 2,7m, rộng, 3,7m với điểm nhấn là hình ảnh đoàn quân chiến thắng, nhân dân các dân tộc Tây Bắc tay cầm cờ, hoa vui mừng chào đón bộ đội Cụ Hồ. (Ảnh: Phan Quân/ TTXVN)

Hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), sáng 4/5, tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Tỉnh Đoàn Điện Biên tổ chức Lễ khánh thành công trình bức Phù điêu tác phẩm “Bài ca Chiến thắng.”

Bức Phù điêu tác phẩm “Bài ca Chiến thắng” của tác giả Nguyễn Đức Luận, được đặt tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, có chiều cao 2,7m, rộng 3,7m, với điểm nhấn là hình ảnh đoàn quân chiến thắng, hình ảnh nhân dân các dân tộc Tây Bắc tay cầm cờ, hoa vui mừng chào đón bộ đội Cụ Hồ; tượng đài chiến thắng uy nghi trên đồi cao lộng gió, cùng với đó là núi rừng nở hoa, cây rừng reo vui, bản làng thay áo mới, đất trời cùng hòa âm ngân vang bản anh hùng ca bất hủ.

Việc khánh thành đưa vào sử dụng bức Phù điêu tác phẩm “Bài ca chiến thắng”, không chỉ phục vụ nhân dân và du khách đến tham quan và thưởng thức nhân dịp kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mà còn là món quà của nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nói riêng và các dân tộc các tỉnh Tây Bắc nói chung.

Sự kiện này nhằm tri ân sự hy sinh, mất mát của các thế hệ cha, anh với “56 ngày đêm, khoét núi ngủ hầm, mưa dầm cơm vắt máu trộn bùn non, gan không núng, trí không mòn” để làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.”

Lễ gắn biển công trình Trung tâm văn hóa huyện Nậm Pồ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Sáng cùng ngày, tại huyện biên giới Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) cũng đã tổ chức Lễ khánh thành 2 công trình là Trung tâm Văn hóa huyện và đường Trung tâm huyện đến xã Nà Khoa.

Công trình Trung tâm Văn hóa huyện Nậm Pồ được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 13/8/2022 với tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng.

Công trình chính là Nhà Hội trường 3 tầng, với quy mô 300 chỗ ngồi, 1 phòng làm việc ở tầng 1 và 3 phòng hội thảo tầng 2, diện tích xây dựng 1.242m2; kết cấu khung bêtông cốt thép đổ toàn khối; các hạng mục phụ trợ như bồn hoa, cây xanh, sân đường nội bộ, bể nước, điện chiếu sáng, khu vệ sinh ngoài trời, kè bê tông, thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình Led…

Tất cả đều được đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh. Công trình có thiết kế hiện đại, kiến trúc hài hòa, phù hợp với cảnh quan và các công trình lân cận.

Đây là dự án trọng điểm trên địa bàn huyện được đầu tư bằng nguồn vốn Đầu tư phát triển Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng, công trình đã được khánh thành đưa vào khai thác sử dụng, hoàn thành sớm 3 tháng so với kế hoạch đã đề ra.

Tuyến đường Trung tâm huyện-Nà Khoa, công trình chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Đối với Dự án Đường Trung tâm huyện Nà Khoa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt tại số Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 11/7/2022, với tổng mức đầu tư 40 tỷ đồng.

Dự án được xây dựng với quy mô đường cấp 5 với tổng chiều dài 7,052km; bề rộng nền đường 6,5m (có mở rộng); bề rộng mặt đường 3,5m (có mở rộng); kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa.

Dự án được khởi công xây dựng tháng 12/2022 với thời gian thực hiện 18 tháng. Dự án đã hoàn thành toàn bộ phần nền đường, công trình thoát nước ngang và đã hoàn thành được 3,5km mặt đường láng nhựa, khối lượng hoàn thành ước đạt 75%.

Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng phấn đấu hoàn thành dự án đúng theo kế hoạch để đảm bảo giao thông, đi lại cho nhân dân trước mùa mưa năm nay.

Nậm Pồ là huyện nghèo, biên giới của tỉnh Điện Biên, huyện được thành lập từ năm 2013 trên cơ sở chia tách từ huyện Mường Nhé và Mường Chà.

Trung tâm hành chính mới của huyện Nậm Pồ cũng vừa được hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2023. Cơ sở vật chất, hạ tầng, đường giao thông trên địa bàn huyện vẫn còn rất khó khăn, đặc biệt là vào mùa mưa.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ Lý Thanh Tiềm cho biết việc đầu tư xây dựng các dự án có ý nghĩa quan trọng góp phần hoàn thiện đồng bộ về hệ thống cơ sở hạ tầng khu trung tâm hành chính; tạo điều kiện cho huyện tổ chức các sự kiện quan trọng như Đại hội, hội nghị, hội thảo, míttinh, lễ kỷ niệm và các hoạt động văn hóa công cộng tại trung tâm huyện…

Công trình đường giao thông này giúp đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn huyện Nậm Pồ. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đặc biệt góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện.

Các công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng đúng dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ càng tạo thêm niềm vui, khí thế cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Nậm Pồ./.