Khi thời trang “haute couture” Việt Nam song hành cùng giá trị nhân văn

Trong đêm Gala dinner “Hành trình tỏa sáng” thuộc khuôn khổ Hoa hậu Doanh nhân Hương sắc Việt Nam 2025 (từ ngày 3-9/9) vừa diễn ra tại Khánh Hòa, nhà thiết kế Tommy Nguyễn đã mang đến hai bộ dạ hội “haute couture” độc đáo.

Đặc biệt, sau phiên đấu giá kịch tính, sôi động cuối show trình diễn, thí sinh Nguyễn Thị Vân (SBD 168) và thí sinh Chu Thị Hồng Hoa (SBD 686) trở thành chủ nhân của hai tác phẩm thời trang đặc biệt có giá hàng trăm triệu đồng. Hai người đẹp cùng nhà tạo mẫu đã góp phần viết tiếp hành trình thiện nguyện ý nghĩa “Tạo sinh kế – Trao yêu thương” của cuộc thi.

“Kinh doanh có thể mang lại thành công, nhưng sẻ chia mới là cách giúp chúng ta để lại những giá trị vĩnh cửu trong lòng người khác,” Hồng Hoa bày tỏ. Còn Nguyễn Thị Vân chia sẻ: “Sở hữu bộ trang phục haute couture này, tôi không chỉ mang về một tác phẩm thời trang, mà còn giữ trong tim cả tâm huyết của nhà thiết kế và tinh thần thiện nguyện cao quý của chương trình.”

Các người đẹp đánh giá, bộ trang phục không chỉ gây ấn tượng bằng màu sắc và phom dáng, hai bộ trang phục có chi tiết mũ trùm đính cườm và hoa, áo khoác kết thành đóa đại hồng, tay áo tua rua ánh sáng cùng vạt váy phồng tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ.

"Nàng thơ" của nhà thiết kế Tommy Nguyễn– Á hậu Lê Kim Khỏe trong trang phục mở màn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Ở trang phục “first face” (mở màn), chất liệu sequins ánh bạc được xử lý tỉ mỉ tạo nên hiệu ứng chuyển động mềm mại, mỗi bước đi như dải ngân hà sống động. Thiết kế bất đối xứng cùng phần tà váy dài thướt tha gợi nét phóng khoáng, trong khi cầu vai cách điệu và chiếc mũ trùm phủ đầu, đính kết cườm và hoa tinh xảo, khắc họa hình ảnh một “nữ thần ánh sáng” kiêu hãnh.

Ngược lại, bộ “vedette” (kết màn) gây hiệu ứng bùng nổ của sắc đỏ – gam màu biểu tượng của quyền lực và đam mê. Kỹ thuật dựng phom corset ôm sát tôn vinh đường cong cơ thể, trong khi các họa tiết pha lê và đá quý uốn lượn theo hình sóng. Điểm nhấn nằm ở phần cầu vai tạo hình cánh hoa vươn cao kết hợp áo khoác phủ hoa hồng đại đóa cầu kỳ, khiến người mặc trở thành biểu tượng của sức sống và tỏa sáng rực rỡ.

Chia sẻ về bộ đôi thiết kế, Tommy Nguyễn xúc động bày tỏ: “Haute couture là nơi tôi gửi gắm tâm huyết và kỹ thuật đỉnh cao. Với bộ first face, tôi muốn mang đến sự khởi đầu trong trẻo, còn bộ vedette, tôi muốn thắp lên ngọn lửa đam mê. Tôi hạnh phúc vì cả hai thiết kế không chỉ tỏa sáng trên sân khấu, mà còn tìm thấy chủ nhân sẵn sàng đồng hành cùng hành trình sẻ chia yêu thương.”./.

Á hậu Lê Kim Khỏe cũng chính là người mẫu trình diễn bộ dạ hội kết màn của nhà thiết kế Tommy Nguyễn. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Chìa khóa” để thương hiệu thời trang cao cấp Việt Nam vươn ra "biển lớn" “Tôi tin rằng thời trang cao cấp Việt Nam hoàn toàn có thể vươn tầm quốc tế nếu chúng ta dám nghĩ lớn và hành động bài bản," Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, bà Trang Lê bày tỏ.