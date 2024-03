Khởi tố 2 đối tượng cố tình vượt chốt kiểm tra, đâm bị thương cán bộ CSGT

Đối tượng Nguyễn Đức Đoàn (trái) và đối tượng Đào Văn Dũng tại cơ quan Công an. (Nguồn: Báo Nghệ An)

Ngày 1/3, Công an thị xã Hoàng Mai (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã khởi tố 2 đối tượng gồm Nguyễn Đức Đoàn và Đào Văn Dũng về tội "Chống người thi hành công vụ." Quyết định khởi tố đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, vào ngày 28/2, Tổ công tác của Trạm Cảnh sát Giao thông Diễn Châu tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua thị xã Hoàng Mai thì phát hiện ôtô tải đầu kéo 36C-288.88 kéo theo rơmoóc 36R-019.79, do Đào Văn Dũng (sinh năm 1981, Nghi Sơn, Thanh Hóa) điều khiển, có dấu hiệu chở hàng quá khổ, không chằng buộc hàng hóa nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Dũng không chấp hành mà cố tình đi chậm lại và đâm vào Thượng úy Nguyễn Hoàng Nhân, sau đó tiếp tục lái xe đẩy Thượng úy Nhân đi khoảng 150m khiến anh bị thương.

Thượng úy Nhân tiếp tục yêu cầu lái xe tấp vào lề đường nhưng Dũng lại dừng xe giữa đường và cố thủ trên xe gây ùn tắc giao thông.

Sau khi được Tổ công tác và Công an thị xã Hoàng Mai vận động, thuyết phục, Đào Văn Dũng mới xuống làm việc nhưng vẫn không chấp hành yêu cầu kiểm tra.

Ngày 13/2, Công an thị xã Hoàng Mai làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến Quốc lộ 1A thì phát hiện Nguyễn Đức Đoàn (sinh năm 2004, trú tại phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai) điều khiển môtô 37L1-811.00 di chuyển theo hướng Vinh-Hà Nội không đội mũ bảo hiểm nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Đoàn không chấp hành mà cố tình điều khiển môtô vượt qua Tổ công tác và đâm vào Đại úy Cao Tuấn Anh và bỏ chạy, anh Tuấn Anh bị thương.

Tổ công tác đã nhanh chóng khống chế và đưa Đoàn về trụ sở Công an phường Quỳnh Thiện để làm việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy Đoàn có nồng độ cồn trong khí thở là 0,085mg/l, không có Giấy phép lái xe, không mang theo giấy tờ xe.

Công an thị xã Hoàng Mai đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Đức Đoàn về hành vi "Chống người thi hành công vụ."

Sau khi củng cố hồ sơ, tài liệu liên quan, Công an thị xã Hoàng Mai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đoàn và Đào Văn Dũng về tội "Chống người thi hành công vụ."

Sau khi vụ việc xảy ra, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), lãnh đạo Công an tỉnh và Công an thị xã Hoàng Mai đã kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên Thượng úy Nguyễn Hoàng Nhân và Đại úy Cao Tuấn Anh./.

