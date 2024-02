Khuyến cáo một số sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots không đảm bảo an toàn

Ảnh chỉ mang tính minh họa. (Nguồn: Inernet)

Ngày 27/2, đại diện Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết Cơ quan Tiêu chuẩn thực phẩm Anh vừa gửi thông tin cảnh báo tới cơ quan chức năng của Việt Nam về việc Công ty Premier Foods đang thu hồi các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots do có thể chứa các mảnh nhựa.

Cụ thể, các sản phẩm váng sữa Ambrosia My Mini Pots nói trên gồm: Ambrosia My Mini Custard Pots, đóng gói 6x55g; Ambrosia My Mini 30% Less Sugar Custard Pots, đóng gói 6x55 gói và Ambrosia My Mini Rice Pots đóng gói 6x55g (sử dụng tốt nhất trước ngày từ tháng 4/2024 đến tháng 10/2024.

Công ty Mead Johnson Nutrition thu hồi lô sữa công thức tại Mỹ Công ty Mead Johnson Nutrition (MJN) của Tập đoàn Reckitt Benckiser sẽ tự nguyện thu hồi lô sữa bột (sữa công thức) Nutramigen tại thị trường Mỹ do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Cronobacter sakazakii.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Công Thương khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm với thông tin sản phẩm cụ thể nêu trên và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức, cá nhân có bán các sản phẩm này để thu hồi.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu Tổng Cục Quản lý thị trường chỉ đạo Cục Quản lý thị trường các tỉnh/thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường nếu phát hiện ra sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm với thông tin sản phẩm cụ thể nêu trên được lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi, xử lý theo quy định./.