Tổng Bí thư đề nghị Công an tỉnh Bình Phước phải thể hiện vai trò tiên phong trong rà soát, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong theo đúng chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.