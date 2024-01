Kiên Giang đặt mục tiêu đón 9,2 triệu lượt khách du lịch trong năm 2024

Canô cao tốc phục vụ du khách tham quan, du lịch, trải nghiệm trên vùng biển đảo Phú Quốc. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Theo Sở Du lịch Kiên Giang, năm 2024, tỉnh đặt mục tiêu đón 9,2 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế 680.000 lượt khách; tổng doanh thu từ du lịch 20.000 tỷ đồng.

Để đạt mục tiêu này, tỉnh tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và cơ sở vật chất, nhất là xây dựng công trình hạ tầng trọng điểm đến khu, điểm du lịch.

Sở Du lịch cùng nhà đầu tư, doanh nghiệp du lịch tập trung phát triển hệ thống cơ sở lưu trú chất lượng cao, khu nghỉ dưỡng sinh thái và khu vui chơi giải trí, phấn đấu năm 2024 đạt 970 cơ sở, với hơn 34.000 phòng nghỉ, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách.

Sở phối hợp ngành liên quan, địa phương thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, an ninh, an toàn và bảo vệ quyền lợi chính đáng cho du khách.

Ngành nghiên cứu khảo sát sản phẩm du lịch, đề xuất chính sách ưu đãi đầu tư, tạo môi trường đầu tư kinh doanh du lịch thuận lợi, thông thoáng, nâng cao chất lượng, đa dạng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách du lịch.

Sở tăng cường kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh; khảo sát, vận động doanh nghiệp tham gia cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch; chấn chỉnh hoạt động lữ hành, hướng dẫn viên, dịch vụ du lịch khác. Sở cũng khảo sát khu du lịch được công nhận và khu, điểm du lịch tiềm năng nhằm khai thác, phục vụ du lịch.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Lưu Trung cho biết tỉnh tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, trong đó, chú trọng giải pháp mới, có tính đột phá để đạt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, góp phần phát triển du lịch lên tầm cao mới.

Tỉnh chỉ đạo Sở Du lịch xây dựng kế hoạch thực hiện đề án một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm, triển khai chiến lược Marketing du lịch và hoàn thành đề án phát triển thành phố Phú Quốc thành trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế theo Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 78/NQ-CP của Chính phủ.

Ngành Du lịch tích cực tìm kiếm thị trường mới để khai thác, tăng cường kết nối hàng không cả trong và ngoài nước nhằm thu hút khách du lịch quốc tế, theo dõi chặt chẽ tình hình đón khách quốc tế, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh định hướng, giải pháp phù hợp tình hình mới.

Sở Du lịch đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Hệ thống website tích hợp video thực tế ảo quảng bá hình ảnh du lịch (Mobile app); dự án đầu tư hạ tầng du lịch tại U Minh Thượng, Hòn Đất, Kiên Lương… sớm hoàn thành đưa vào khai thác phục vụ phát triển du lịch. Cùng với đó là phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và đề án phát triển du lịch cộng đồng.

Giám đốc Sở Du lịch Bùi Quốc Thái cho biết tỉnh hỗ trợ các hoạt động Hiệp hội Du lịch Kiên Giang, Hiệp hội Đầu bếp tỉnh nhằm phát huy tốt vai trò của Hiệp hội trong phát tiển du lịch. Sở tăng cường phối hợp, triển khai giải pháp về quản lý, bảo vệ môi trường du lịch; quản lý tốt giá, phương tiện vận chuyển, an toàn thực phẩm…

Sở đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước gắn với công tác thông tin, Chuyển đổi Số trong lĩnh vực du lịch và hội nhập quốc tế.

Ngành Du lịch Kiên Giang phối hợp thực hiện chương trình xúc tiến, quảng bá, hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch tại thị trường trọng điểm du lịch trong và ngoài nước như, Ấn Độ, Vương quốc Anh, Thành phố Hồ Chí Minh, Lào Cai…

Đồng thời, triển khai chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 13 tỉnh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, với các tỉnh miền Trung và thành phố Hà Nội.

Phát huy giá trị Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Kiên Giang Khu Dự trữ Sinh quyển Kiên Giang rộng hơn 1,1 triệu ha, với vùng lõi thuộc Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Vườn Quốc gia Phú Quốc và Bảo tồn Biển, Khu Bảo vệ Cảnh quan Kiên Lương và Rừng ngập mặn.

Sở Du lịch phối hợp tổ chức đón, tiếp các đoàn Famtrip, Presstrip trong và ngoài nước đến Kiên Giang khảo sát, tham quan và trải nghiệm, qua đó quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch đến du khách.

Năm 2023, tỉnh đón hơn 8,5 triệu lượt khách đến tham quan du lịch, tăng 15,3% so với năm trước, vượt 2,8% kế hoạch năm. Trong đó khách quốc tế 573.272 lượt, tăng 203,3% so với năm 2022, vượt 63,8% kế hoạch năm. Tổng doanh thu từ du lịch đạt 17.479 tỷ đồng, tăng 65,1% so với năm 2022, vượt 34,5% kế hoạch năm./.