Sắc màu cuộc sống: Nét độc đáo của lễ hội bánh bao Hong Kong

Màn diễu hành diễn ra với không khí sôi động, các tiết mục múa lân dọc theo con phố, cùng những màn thổi kèn, múa lân cùng những màn diễu hành bánh bao hoành tráng trên đường phố. (Nguồn: Mạc Luyện/Vietnam+)

Đại lễ Phật Đản (ngày 8/4 âm lịch) tức ngày 15/5 Dương lịch năm nay cũng là ngày diễn ra Lễ hội bánh bao truyền thống của người dân trên đảo Trường Châu (Cheung Chau) thuộc Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc). Ước tính, lễ hội sẽ thu hút khoảng 60.000 lượt người dân và du khách tham gia.



Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, vào ngày lễ Phật Đản, người dân Hong Kong cũng được nghỉ lễ 1 ngày nên từ sáng sớm nhiều người đã đi phà đến đảo Trường Châu để được hòa mình với không khí lễ hội ở đây.

Dù thời tiết nắng nóng và phải xếp hàng chờ lên phà nhưng dòng người đến đảo vẫn không giảm.



Đến với Trường Châu vào ngày này, người dân và du khách sẽ được khám phá các hoạt động bao gồm lễ rước những tháp bánh bao đi diễu hành quanh đền thờ thần Pak Tai để thể hiện lòng biết ơn và cầu xin thần linh giúp đỡ, xem kinh kịch Trung Quốc, múa lân và biểu diễn võ thuật. Trong đó, cuộc diễu hành đầy màu sắc và vòng chung kết cuộc thi cướp bánh bao vào 23h45 là 2 điểm nổi bật của lễ hội hằng năm.



Trong trang phục rực rỡ sắc màu, các “diễn viên nhí” trong đoàn diễu hành hóa trang thành những nhân vật xưa và nay, được nâng lên trên không trung bằng giá đỡ và rước qua các con đường hẹp, để tới khu vực có những chiếc tháp bằng tre đính đầy bánh bao đồng thời cũng là biểu tượng của lễ hội.

Trang phục trong lễ diễu hành phỏng theo các nhân vật nổi tiếng hoặc được yêu thích tại thời điểm diễn ra lễ hội hằng năm hoặc chủ đề gần với các sự kiện thời sự và thiết kế rất cầu kỳ.

Các “diễn viên nhí” năm nay đóng vai các quan chức của Cục Bảo vệ môi trường với vấn đề thu phí rác thải đang được thảo luận rất sôi nổi.



Đúng vào thời khắc nửa đêm, nhiều thanh niên sẽ leo lên một tháp tre cao 14 m để giật lấy những chiếc bánh bao mang dòng chữ Bình an, càng lấy được nhiều bánh bao và càng đến gần đỉnh tháp bánh bao sẽ càng nhận được nhiều may mắn và phước lành. “Cướp bánh bao” đã dần phát triển thành một cuộc thi đấu thể thao mang nhiều ý nghĩa.



Ngoài ra, tham gia lễ hội này, du khách không nên bỏ qua món bánh bao truyền thống ở đây. Rất đông du khách đã xếp hàng trước các cửa hàng bánh bao để mua được món bánh "Bình an" cho gia đình hoặc tặng người thân.

Bánh bao ở đây không có những nếp gấp mà có núng nính và nhân chay, to bằng lòng bàn tay người lớn, mặt trước in chữ “Bình an” màu đỏ. Trong lễ hội, hàng nghìn chiếc bánh bao thủ công được chuẩn bị. Ngoài ra, những người tham gia lễ hội sẽ được nhận những chiếc bánh bao có dấu may mắn.



Em Nguyễn Minh Quân-người Việt Nam sinh sống tại Hong Kong chia sẻ mỗi năm em đều được bố mẹ đưa đến tham dự lễ hội này. Đây là một lễ hội truyền thống độc đáo và bánh bao cũng là một món ăn truyền thống ở Hong Kong.



Trường Châu là hòn đảo nhỏ chỉ cách trung tâm Hong Kong khoảng 16km, nhưng lại mang một không khí thoải mái trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt của Hong Kong.

Đây là địa điểm lý tưởng để tham quan trong ngày nếu du khách muốn tạm lánh xa sự ồn ào của đại đô thị.

Du khách không chỉ được chiêm ngưỡng, khám phá các hoạt động vô cùng độc đáo của một trong những lễ hội thú vị nhất tại Hong Kong mà còn có cơ hội thưởng thức những món ăn truyền thống trong đó có món bánh bao nổi tiếng ở đây. Điều này cũng giúp đảo Trường Châu ngày càng trở thành địa điểm du lịch hấp dẫn với nhiều du khách./.

