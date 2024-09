Kiên Giang: Khởi tố đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép

Đối tượng C.P tại cơ quan công an. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 2/9, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với đối tượng C.P (sinh năm 1978, trú phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên) về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Trước đó, đêm 23/8, tại khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, đối tượng C.P lén lút tổ chức đưa 3 người phụ nữ lội biển sang Campuchia trái phép thì bị lực lượng Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hà Tiên phát hiện, bắt giữ, bàn giao cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang xử lý.

Tại cơ quan Công an, C.P khai, do quen biết với một người tên Thương (không rõ họ tên, quốc tịch Campuchia, tại chợ Prek Chak, thuộc Vương quốc Campuchia), nên khi Thương yêu cầu P. đưa 3 người phụ nữ từ thành phố Hà Tiên xuất cảnh trái phép sang Campuchia với tiền công là 1,3 triệu đồng/người, C.P đã nhận lời.

Trong lúc đang đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia, C.P bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ./.

