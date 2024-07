Kiên Giang: Phát hiện và xử lý nghiêm 8 vụ tham ô, tham nhũng

Quang cảnh Kỳ họp thứ 24 (kỳ họp thường lệ giữa năm) của Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, trong 6 tháng đầu năm nay, ngành chức năng tỉnh Kiên Giang phát hiện, xử lý 8 vụ tham ô, tham nhũng, khởi tố 17 bị can, với tổng số tiền hơn 1,87 tỷ đồng.

Cụ thể, vụ giả mạo trong công tác tại Công an xã Hòa Lợi, huyện Giồng Riềng với 1 bị can; vụ thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng tại xã Cửa Cạn, thành phố Phú Quốc với 2 bị can; vụ nhận hối lộ tại thành phố Phú Quốc với 6 bị can; vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm 68.01S Kiên Giang với 4 bị can; vụ tham ô tài sản tại Trung tâm khai thác vận chuyển Phú Quốc (Bưu điện tỉnh Kiên Giang) với 1 bị can; vụ tham ô tài sản tại Bưu điện huyện An Minh với 1 bị can và vụ tham ô tại Bưu cục An Thới với 1 bị can. Tổng số tiền tham nhũng được phát hiện gần 1,9 tỷ đồng.

Trong thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương đã quán triệt, cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác này; xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc phạm vi quản lý nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng.

Tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức có chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phối hợp chặt chẽ nhằm tăng cường hơn nữa công tác phòng ngừa và phát hiện tham nhũng.

Thanh tra phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về vấn đề này cho các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân.

Tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục thu thập thông tin, tuyên truyền hoạt động phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của các cơ quan, đơn vị, địa phương, phản ánh các hành vi tiêu cực, tham nhũng; khuyến khích, kêu gọi toàn dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tuy nhiên, một số ngành, địa phương có cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nhưng chưa đi vào thực chất; vẫn còn tình trạng nhận hối lộ, tham ô, tham nhũng tài sản công, tài chính công được phát hiện qua tin tố giác, qua thanh tra, điều tra...

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng; đẩy mạnh dân chủ công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập theo kế hoạch.

Các cơ quan thanh tra tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2024 của tỉnh, gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, dư luận có nhiều quan tâm. Các cơ quan thanh tra tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gắn với việc phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các đơn vị tạo điều kiện cho hoạt động giám sát của cơ quan Nhà nước và việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; có trách nhiệm làm rõ và trả lời cơ quan báo chí theo quy định của pháp luật các vấn đề báo chí nêu./.

