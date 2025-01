Kịp thời dập tắt vụ hỏa hoạn tại tầng tum một nhà dân trên phố Phan Chu Trinh

Sáng 20/1, đã xảy ra hỏa họa tại một ngôi nhà nằm trong ngõ 57B, phố Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo ghi nhận tại hiện trường, đám cháy xảy ra tại tầng tum của một nhà dân (nhà 3 tầng, 1 tum) thuộc Khu tập thể 57B Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

Phòng tránh nguy cơ hỏa hoạn khi thắp hương thờ cúng Theo Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua xảy ra nhiều vụ cháy mà nguyên nhân là do chập điện bóng đèn trên bàn thờ hoặc các nguyên nhân khách quan khác liên quan khi thắp hương thờ cúng.

Trao đổi nhanh với VietnamPlus, một cán bộ chức năng của phường Phan Chu Trinh cho hay ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của công an thành phố và quận Hoàn Kiếm gồm: phòng cháy chữa cháy, ủy ban nhân dân phường Phan Chu Trinh, công an phường Phan Chu Trinh quận Hoàn Kiếm cùng sự hỗ trợ của công an phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng đã có mặt tại hiện trường để thực hiện các biện pháp nghiệp vụ cần thiết, kịp thời dập tắt đám cháy trong vòng 15 phút.

Theo thông tin ban đầu, tại thời điểm xảy ra hỏa hoạn, chủ nhà (sinh năm 1957) đã được lực lượng chức năng của phường Phan Chu Trinh kịp thời hỗ trợ và đưa về chăm sóc y tế tại Trạm y tế của phường. Ngoài ra, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Dưới đây là một số hình ảnh vụ hỏa hoạn:

Khói bốc lên từ tầng tum của căn nhà thuộc Khu tập thể 57B Phan Chu Trinh. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Ngôi nhà xảy ra hỏa hoạn nằm trong ngõ 57B Phan Chu Trinh. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)

Lực lượng chức năng kịp thời dập tắt vụ hỏa hoạn trong vòng 15 phút. (Ảnh: Xuân Quảng/Vietnam+)