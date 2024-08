Kịp thời ngăn chặn đối tượng tẩm xăng đe dọa tự sát cùng con gái

Tại Cơ quan Công an, Nguyễn Văn Sơn khai nhận do buồn phiền chuyện gia đình, nên sau khi uống rượu và sử dụng ma túy, đã tẩm xăng lên người và con gái ruột rồi đe dọa đốt nhà để tự sát.

Ngày 19/8, Công an tỉnh An Giang cho biết Cảnh sát 113, Công an tỉnh vừa phối hợp cùng Công an phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên kịp thời ngăn chặn người đàn ông tẩm xăng lên người và con gái ruột rồi đe dọa đốt nhà để tự sát.

Trước đó, chiều 18/8, Công an phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên nhận được tin báo của người dân tổ 113, khóm Đông Thịnh 7, phường Mỹ Phước về việc đối tượng Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1990, trú tại địa phương) đổ xăng lên người và con gái ruột rồi đe dọa đốt nhà để tự sát.

Nhận được tin báo, Công an phường Mỹ Phước lập tức đến hiện trường. Khi thấy Công an, Sơn dùng dao đòi tự sát nếu lực lượng chức năng đến gần. Nhận thấy sự việc có thể gây nguy hiểm đến tính mạng đối tượng, Công an phường Mỹ Phước điện thoại nhờ sự hỗ trợ của Cảnh sát 113, Công an tỉnh An Giang.

Ngay sau đó, Cảnh sát 113 triển khai lực lượng đến hiện trường. Sau một thời gian tuyên truyền, vận động và thuyết phục, đối tượng Sơn đã buông dao.

Cảnh sát 113 kịp thời giải cứu bé gái và đưa Sơn về trụ sở Công an phường Mỹ Phước làm việc.

Tại Cơ quan Công an, bước đầu Sơn khai nhận do buồn phiền chuyện gia đình, nên sau khi uống rượu và sử dụng ma túy đã có những hành động như trên.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục xác minh làm rõ./.

Nghệ An: Con rể truy sát cả gia đình vợ ở huyện Yên Thành đã tự sát Hoàng Văn L - nghi phạm ra tay sát hại vợ và mẹ vợ, làm bố vợ bị thương - được xác định đã chết trong tư thế treo cổ tại khu vực rừng thông thuộc địa bàn xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).