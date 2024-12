Kon Tum: Nỗ lực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Tỉnh Kon Tum thu hút các nhà đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh về đầu tư tại tỉnh. (Ảnh: Dư Toán/Vietnam+)

Theo phân tích của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, năm 2023, tỉnh Kon Tum đạt 65,60 điểm, tăng 0,71 điểm so với năm trước đó; đứng thứ 46/63 tỉnh thành, giảm 9 bậc và đứng thứ 2/5 tỉnh Tây Nguyên.

Việc giảm thứ hạng khiến tỉnh Kon Tum đang nỗ lực thực hiện các giải pháp để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng CPI của cả nước.

Theo phân tích của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, có 5 chỉ số tăng điểm so với năm 2022 (gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai, chi phí thời gian, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động) và 5 chỉ số giảm điểm so với năm 2022 (tính minh bạch, chi phí không chính thức, cạnh tranh bình đẳng, tính năng động của chính quyền tỉnh, thiết chế pháp lý & an ninh trật tự); có 3/10 chỉ số có điểm bằng hoặc cao hơn điểm trung vị (chi phí không chính thức, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động).

Ông Ngô Việt Thành đánh giá năm 2023, tỉnh đã nỗ lực trong triển khai các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh công tác hỗ trợ doanh nghiệp giải quyết khó khăn vướng mắc; các trình tự, thủ tục hành chính được rút ngắn, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng cùng với sự ổn định tình hình an ninh, trật tự được cải thiện trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, các sở, ban ngành mặc dù đã rất nỗ lực nhưng chưa phối hợp hiệu quả trong cải thiện PCI; cộng đồng doanh nghiệp tỉnh chưa đánh giá cao những nỗ lực tích cực của chính quyền tỉnh; môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn tồn tại một số hạn chế như chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, cụ thể trở ngại trong tiếp cận đất đai có dấu hiệu gia tăng, tính năng động, tiên phong của cán bộ chính quyền địa phương có dấu hiệu chững lại.

Việc tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư tại thị trấn Măng Đen giúp tăng chỉ số thành phần hỗ trợ doanh nghiệp. (Ảnh: Dư Toán/Vietnam+)

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng đang gặp phải nhiều khó khăn trong hoạt động, bao gồm tiếp cận tín dụng, tìm kiếm khách hàng, biến động thị trường, biến động chính sách, pháp luật, tác động tiêu cực của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Ông Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum, đánh giá dù năm 2023, công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh đã được chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả nhất định song vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Chính vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã đánh giá và phân định trách nhiệm đối với từng cơ quan, đơn vị cụ thể.

Đối với nhóm chỉ số thấp hơn điểm trung vị năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum phân định trách nhiệm cho Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với Chỉ số Gia nhập thị trường; Sở Tài nguyên và Môi trường đối với Chỉ số Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, Chỉ số thành phần chi phí thời gian; Sở Tư pháp chịu trách nhiệm đối với Chỉ số thành phần Tính minh bạch, Chỉ số thành phần Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự… Bên cạnh các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum cũng phân định trách nhiệm việc giảm điểm ở các chỉ tiêu thành phần của tất cả các chỉ số đều thuộc Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố.

Ông Lê Ngọc Tuấn nhấn mạnh người đứng đầu các đơn vị, địa phương cần tập trung nghiên cứu các giải pháp, sáng kiến phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị, địa phương đã được nêu ra tại Hội nghị này để áp dụng vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm tạo bước đột phá trong thực hiện việc phục vụ người dân, doanh nghiệp. Cùng với đó, nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và người dân về vị trí, vai trò của công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI), phân tích tỉnh Kon Tum cần xác định ba yếu tố then chốt, ba “chân kiềng” là đảm bảo quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường. Tỉnh phải có đột phá về cải cách hành chính, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho mọi người dân khởi nghiệp, mọi doanh nghiệp được sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, các sở, ban ngành và các địa phương cần phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp, dựa trên các chính sách, chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Tỉnh ủy Kon Tum xác định năm 2024 tỉnh phải phấn đấu Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đứng thứ hạng từ 30-35 trên 63 tỉnh, thành phố; đồng thời khẳng định đây là trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy và sự năng động của các sở, ngành, của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, lấy kết quả thực hiện các chỉ số trên là tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý hàng năm./.

