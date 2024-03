Kỷ luật cảnh cáo giám đốc và kế toán Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Cà Mau

Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Cà Mau.

Chiều 14/3, thông tin từ Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau cho biết, hội đồng kỷ luật của Sở đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với ông Trần Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh (gọi tắt là Trung tâm), trực thuộc Sở Nội vụ và bà Đinh Thị Cẩm Nhung, kế toán của Trung tâm.

Cụ thể, ông Việt và bà Nhung bị kỷ luật liên quan đến kết luận thanh tra về công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính tại Trung tâm.

Theo Sở Nội vụ lý giải, với sai phạm theo kết luận thanh tra, hội đồng xét thấy mức kỷ luật đó là phù hợp với hình thức cảnh cáo.

Như đã thông tin trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra về công tác điều hành, quản lý và sử dụng tài sản công, các nguồn tài chính, trong đó đã phát hiện nhiều sai phạm tại Trung tâm. Do đó, Thanh tra tỉnh đã đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc sai phạm có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra.

Cụ thể, trong niên độ thanh tra 2013-2022, Trung tâm lưu trữ lịch sử tỉnh Cà Mau được xác định có nhận 455 triệu đồng từ các khoản thu do các công ty chi hoa hồng, khen thưởng tập thể, bán giấy vụn... nhưng không nhập quỹ cơ quan mà thành lập quỹ đời sống.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng không đưa vào hệ thống sổ sách kế toán để theo dõi, quản lý; không lập chứng từ thu, chi; không hạch toán kế toán, không có báo cáo tài chính.

Ngoài ra, các khoản chi từ nguồn này không thông qua tập thể cơ quan mà do Giám đốc Trung tâm tự quyết định chi, nhưng không có hồ sơ, chứng từ chứng minh. Theo kết luận thanh tra, hành vi trên có dấu hiệu phạm tội lập quỹ trái phép.

Kết luận thanh tra cũng nêu, việc thành lập quỹ đời sống không thể hiện trong quy chế chi tiêu nội bộ hằng năm; những khoản thu, chi không thông qua Ban giám đốc và không thông qua tập thể trung tâm.

Hiện nay, kế toán và thủ quỹ Trung tâm Lưu trữ Lịch sử tỉnh Cà Mau đã làm mất danh sách có ký tên của người nộp tiền, chỉ còn số liệu theo sổ theo dõi của kế toán.

Liên quan đến diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận hồ sơ vụ sai phạm xảy ra tại Trung tâm do Thanh tra tỉnh chuyển đến. Ngay sau khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Cà Mau đã đưa vụ việc vào tin báo để xác minh./.

