Lâm Đồng: “Đà Lạt đêm say” - Một hành trình đa trải nghiệm

Du khách thích thú với màn trình diễn saxophone tại sân ga Đà Lạt trước giờ tàu hỏa khởi hành. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Sản phẩm du lịch mới mang tên “Đà Lạt đêm say” - Một hành trình đa trải nghiệm, đã ra mắt tối 4/6, trong khuôn khổ Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024.

Đúng như tên gọi, hành trình khám phá đêm Đà Lạt khởi hành từ Ga Đà Lạt-nhà ga cổ đẹp nhất Đông Dương, trên chuyến tàu hỏa cổ, du khách có cơ hội ngắm nhìn màn đêm lung linh huyền ảo của xứ sở rau, hoa Đà Lạt.

Đặc biệt, du khách còn được chìm đắm trong những bản nhạc du dương do các nghệ sỹ chơi đàn guitar, violin hay kèn saxophone biểu diễn trực tiếp. Đến ga Trại Mát, du khách tiếp tục “hành trình 5S” khám phá Đà Lạt theo một cách độc đáo nhất. Đó là say với view 360 độ ngắm nhìn thung lũng đèn từ trên cao; say với những bức ảnh đẹp, với không khí se se lạnh, những món ăn độc đáo, những bản tình ca lãng mạn.

Điểm đến thứ hai của hành trình là xóm Lèo - cái tên khá dân dã nhưng là nơi ẩn chứa nhiều điểm đặc biệt khiến ai cũng phải mê mẩn. Sở hữu độ cao lý tưởng cùng tổ hợp nhiều quán cà phê có khung cảnh lãng mạn, xóm Lèo chính là nơi “săn” hoàng hôn đẹp bậc nhất Đà Lạt.

Sau thời gian thưởng thức ẩm thực, âm nhạc, ngắm cảnh đẹp về đêm, du khách sẽ quay trở lại trung tâm thành phố Đà Lạt bằng xe điện, thỏa sức chiêm ngưỡng vùng đất trên mây ở nhiều góc nhìn khác nhau.

Chương trình “Đà Lạt đêm say” được bắt đầu vào lúc 18 giờ hằng ngày, khởi hành tại ga Đà Lạt. Đây là một hành trình khép kín, phục vụ bữa ăn nhẹ, nước uống, có xe điện đưa đón du khách cho đến khi kết thúc hành trình vào lúc 21 giờ.

Sản phẩm du lịch này có mức giá 500.000 đồng/người. Tuy nhiên, trong thời gian diễn ra Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ 3 năm 2024, chương trình có khuyến mại đặc biệt với giá 399.000 đồng/khách.

Trước đó, cuối tháng Tư vừa qua, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) đã bắt đầu khai thác chuyến tàu “Hành trình đêm Đà Lạt" từ ga Đà Lạt đi Trại Mát và ngược lại.

Đây là đoạn đường sắt còn lại của tuyến đường sắt răng cưa độc đáo nối Đà Lạt với Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận, có chiều dài 84km, do người Pháp xây dựng. Tuy nhiên, hành trình này chủ yếu để du khách ngồi thưởng lãm cảnh đẹp Đà Lạt về đêm trên chuyến tàu đi và về, chưa khai thác sản phẩm phụ trợ khác./.

Ra mắt sản phẩm du lịch "Đà Lạt đêm say" trên tuyến đường sắt cổ Sản phẩm du lịch mới mang tên “Đà Lạt đêm say” - Một hành trình đa trải nghiệm đã được ra mắt trong khuôn khổ Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần 3 năm 2024, tối 4/6.