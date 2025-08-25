Lâm Đồng đề xuất loạt dự án ổn định dân cư với hơn 1.100 tỷ đồng

Ngày 25/8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cho biết đã đề xuất triển khai các dự án quy hoạch sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn II, năm 2026-2030 với tổng kinh phí 1.109 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đề nghị sở ngành liên quan tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề xuất Trung ương tích hợp nội dung chương trình bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo với 19 dự án đầu tư công vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn II, năm 2026-2030.

Cụ thể, loạt dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư vùng thiên tai gồm 3 dự án tại xã Nam Đà, Nâm Nung, Đam Rông 4 với kinh phí 135 tỷ đồng, quy mô 264 hộ.

Dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Quảng Lập có kinh phí 37,5 tỷ đồng, quy mô 90 hộ; dự án bố trí, sắp xếp ổn định dân cư ở các xã vùng biên giới, kinh phí 170 tỷ đồng, quy mô 1.995 hộ thuộc địa bàn các xã Đắk Wil, Thuận An, Thuận Hạnh, Tuy Đức và Quảng Trực.

Cùng với đó còn có loạt 14 dự án bố trí, ổn định dân di cư tự do vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với kinh phí 767 tỷ đồng, quy mô 4.520 hộ. Địa điểm thực hiện tại các xã Đắk Mil, Đam Rông 2, Nam Dong, Cư Jút, Quảng Phú, Quảng Hòa, Tà Đùng, Krông Nô, Đắk Song, Tuy Đức, Trường Xuân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cũng đề xuất các giải pháp để triển khai các dự án nêu trên và các tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2026-2030.

Cụ thể, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo các cấp, ngành và đồng bào dân tộc thiểu số về chính sách, chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn; triển khai tập huấn về chuyển giao khoa học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả kinh tế cao; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất phù hợp với kinh tế người dân để mọi đối tượng thụ hưởng dễ tiếp cận; đổi mới nội dung thông tin tuyên truyền để đồng bào hiểu rõ, tin tưởng thực hiện các chính sách, chương trình, dự án được đầu tư trên địa bàn đạt hiệu quả./.

